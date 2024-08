A- A+

Gastronomia Restaurante Bargaço leva cardápio de frutos do mar para o Novotel Bargaço agora opera em estrutura maior com capacidade para 276 lugares

Um dos restaurantes mais tradicionais do Recife mudou de endereço. O Bargaço, que desde 2008 operava na avenida Antônio de Goes, no Pina, passou a atender o público no Novotel Recife Marina, localizado no Cais de Santa Rita, na região central da Capital pernambucana.





A unidade anterior tinha 180 lugares. Agora, a capacidade é de 276. Maior, a nova casa possui acesso independente ao hotel e garante ao cliente em geral uma vista privilegiada do estuário do rio Capibaribe.

Isso porque o pé direito duplo integra a paisagem externa com o salão, que tem decoração e ambientação assinadas pela arquiteta Valéria Gomes.





No projeto, também chama atenção o trabalho de isolamento acústico. Dessa forma, uma área dedicada aos eventos corporativos ganha a privacidade que esse tipo de ocasião necessita.





“Temos mesas na varanda abertas para o público, além de salão de eventos com possibilidade de reservas para até 100 pessoas. E, mais para frente, uma operação ao lado, com um terraço para aproveitar o fim de tarde, tomar um drinque e desfrutar da vista para o Recife Antigo e a marina”, explica o sócio Franklin Gomes Filho.

Ele também anuncia uma operação casada com o Bargaço, dedicada a sushis, que deverá funcionar no térreo, com capacidade para 60 pessoas.



Gastronomia do Bargaço

Para uma marca que soma mais de 30 anos na Cidade, a gastronomia voltada para os frutos do mar segue imponente também nessa nova fase.

“Nós vamos iniciar com o mesmo cardápio e vamos começar a agregar alguns pratos e entradas que já vínhamos testando. Mas iremos inserir ao longo dos próximos três meses”, adianta o sócio Wladimir Gomes.

Dessa forma, está garantida a clássica moqueca de peixe ou camarão, que vai fumegante à mesa, e que já conquistou prêmio entre as melhores do Recife. Não à toa, o Bargaço já ganhou o posto de melhor restaurante de peixes e frutos do mar em premiações como a Veja Recife Comer e Beber.

Outros pratos famosos são o bolinho de bacalhau, a patola de caranguejo, a casquinha de siri, além dos pratos com tilápia, lagosta e robalo.

Uma adega com 660 garrafas, em estrutura feita em aço corten e vidro, foi instalada no local. A casa continua a parceria com a vinícola portuguesa Herdade dos Grous, que produz uma edição limitada, anualmente, de rótulos com a marca do restaurante.

Já no quesito coquetelaria, os clássicos estão mantidos, mas os drinques autorais ganharam novas receitas assinadas pelo mixologista Lucas Santos.

SERVIÇO

Endereço: Cais de Santa Rita, , 46, Novotel Recife Marina

Funcionamento: segunda a quinta, das 11h30 até 0h; sexta e sábado, das 11h30 até 1h; domingo, das 11h30 até 23h

Instagram: @bargacorecife

