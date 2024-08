A- A+

RECIFE Bargaço muda de endereço e abre no Novotel Marina. Confira os detalhes Restaurante Bargaço passa a operar em estrutura maior com 276 lugares

O restaurante Bargaço, que funcionava na Av. Antônio de Góes, no Pina, passa a operar no Novotel Marina, localizado no Cais de Santa Rita, região central do Recife. A abertura para o público acontece nesta quinta-feira (15), às 17h.

Bargaço

A casa passa a acomodar 276 lugares, sendo maior que a sede anterior, que reunia 180. A nova estrutura também promete aumentar em 10% a quantidade total de funcionários, chegando a 70 colaboradores, sem contar com os prestadores de serviços em geral.



Na chegada, o cliente percebe o acesso independente ao hotel, que favorece a entrada do público em geral, a exemplo dos visitantes do Recife Expo Center.

No salão amplo, destaque para os detalhes no acabamento e a vista para a Marina, o estuário do Rio Capibaribe e o Bairro do Recife.

Segundo o sócio Franklin Gomes Filho, a nova instalação planejou o tratamento acústico que favorece não só o conforto do cliente em geral, mas também do público de eventos corporativos.

“Temos o salão de eventos, com possibilidade de reserva para até 100 pessoas, onde poderá acontecer reuniões vedadas visualmente e com total isolamento acústico”, destaca. A área, inclusive, pode ser modulada a depender da quantidade de pessoas para a reserva.



“A gente tem uma estrutura super moderna, usando equipamentos de última geração, desde o tratamento acústico até a climatização da cozinha e dos ambientes, mas sem deixar de ser uma casa relativamente simples. Pensamos numa casa em que todo mundo possa se sentir à vontade”, completa o sócio Wladimir Gomes.

Ele destaca ainda a importância do Bargaço estar aberto em um grande complexo.

“Que tem um hotel de 300 apartamentos, um centro de convenções e uma Marina com equipamentos importados. Temos muito orgulho de termos sido convidados para integrar esse complexo".

Estrutura

A decoração e ambientação são assinadas pela arquiteta Valéria Gomes. No quesito gastronomia, o público encontra os clássicos de frutos do mar já conhecidos na casa. Segundo Franklin Gomes Filho, sem reajuste de valores.



A decoração valoriza a arte popular pernambucana, com elementos como máscaras de Bezerros e peças de barro de Tracunhaém, livros de artistas nordestinos, entre outros.



A varanda ganhou cadeiras confeccionadas com cordas náuticas, trazidas de Gravatá, em tons de azul e bege claro, além de almofadas bordadas e pintadas à mão, por Rosa Gordilho, da Pink Bamboo.



No coquetel para convidados, organizado nessa quarta (14), estiveram presentes a governadora do Estado, Raquel Lyra; a vice-prefeita do Recife, Isabella de Roldão; empresários e imprensa.

Segundo o presidente da Empetur, Eduardo Loyo, o novo espaço começa a dar vida também para o entorno do Cais de Santa Rita e Bairro do Recife. “Trazendo cultura e gastronomia para a região, a gente consolida a área como um polo para o turismo”, destaca.



O diretor do Grupo EQM, Leonardo Monteiro, representou o presidente do Grupo e da Folha de Pernambuco, Eduardo de Queiroz Monteiro.

“O Bargaço, que teve o primeiro restaurante na Av. Boa Viagem e depois foi para o Pina, hoje merece um lugar como esse. Grande, amplo, muito bonito”, apontou.

Veja também

Reforma tributária Câmara adia votação de destaques da Reforma Tributária em meio a impasse com STF