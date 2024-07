A- A+

Sabores Retaurante Furetti promove Festival Gastronômico todas as quartas e quintas de agosto A casa disponibiliza, nas quartas e quintas-feiras do mês de agosto, no almoço e no jantar, pratos da nova tendência da culinária italiana

As unidades da zona norte e zona sul do restaurante Furetti oferece um cardápio especial durante o mês de agosto no seu Festival Gastronômico Moderno. A casa disponibiliza, nas quartas e quintas-feiras do mês, no almoço e no jantar, pratos da nova tendência da culinária italiana.



Os restaurante estão localizados na rua Carlos Pereira Falcão, 184, Boa Viagem, na Zona Sul, e na Albino Meira, 58 - Tamarineira, na Zona Norte.

Confira o menu:

Penne Alla Vodka

A origem do Penne alla Vodka é um tanto misteriosa e envolta em lendas urbanas. Alguns afirmam que nasceu na cidade de Bolonha, enquanto outros dizem que foi criado por um chef novaiorquino. O fato é que esse prato se consagrou entre as famosas receitas de massas italianas. A receita combina penne (ou formatos similares, como rigatoni) com vodka, geralmente acompanhada de creme de leite, alho, cebola e molho de tomate.

Mac N Cheese Fusilli

Nada mais italiano que macarrão e queijo. O Mac and Cheese é um dos pratos mais consumidos nos Estados Unidos, mas também foi transportado e adaptado para vários países ao redor do mundo. Sua origem é americana. Nessa versão o nosso Chef utiliza um cheddar inglês de procedência, um toque de parmesão e creme de leite fresco.

Spaghetti all'assassina

O spaghetti all’assassina é uma receita de massa italiana intrigante e picante. All'assassina, também conhecido como spaghetti bruciati, é um prato de spaghetti Barese. Sua preparação é marcadamente diferente de outros pratos de massa; Em vez de ser fervida em água, o spaghetti é cozido diretamente na frigideira, adquirindo uma textura crocante e escura, diferente de outras massas.

