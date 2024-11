A- A+

Sabores Sorvetes Frosty anuncia lançamento de base para milk-shake com sabor baunilha; confira Além da praticidade do preparo, o produto também permite que os amantes de milk-shake possam produzi-lo de forma econômica

A Sorvetes Frosty anunciou o seu mais novo produto: o Mix Shake. A novidade da marca vai permitir que os clientes possam fazer o seu próprio milkshake com o sabor de sua preferência. O novo produto já está disponível em todas as lojas da franquia

O Mix Shake consiste em uma barra congelada de 100g, com o sabor baunilha, que funciona como base para preparar o milkshake, necessitando de um liquidificador e outros ingredientes do gosto do cliente.



Além da praticidade do preparo, o produto também permite que os amantes de milk-shake possam produzi-lo de forma econômica e acessível, tendo em vista que a novidade é comercializada pelo valor de R$4,49 no varejo e R$3,49 no atacado.

“Na Frosty, buscamos sempre oferecer praticidade aos nossos clientes, e é dessa maneira que nasce o Mix Shake, como algo inédito e que vai oferecer uma facilidade para todos que queiram fazer o produto no seu lar”, explica Christian Borges, diretor de marketing da Frosty.

Sobre a Sorvetes Frosty

Atualmente presente em 6 estados nordestinos: Ceará, Rio Grande do Norte, Maranhão, Piauí e Pernambuco, a Frosty segue em expansão, agora na Paraíba.



Com mais de 90 lojas na região, a empresa conta com um portfólio que ultrapassa 200 produtos, abrangendo sorvetes, picolés, açaí, polpas de frutas, paletas e gelos para drinques.

