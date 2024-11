A- A+

POBRE JUAN - 20 ANOS Restaurante Pobre Juan, do Riomar Shopping, celebra 20 anos com jantar especial Evento contará com a presença do chef André Saburó

Um jantar especial vai marcar a celebração dos vinte anos do restaurante Pobre Juan, do RioMar Shopping, no Pina, Zona Sul da cidade.

Com a presença do chef André Saburó - à frente do Quina do Futuro, espaço de culinária japonesa - o jantar, marcado para a quinta-feira, 28 de novembro, vai ser servido em seis etapas, com o Chutoro Bluefin como prato principal.









Outras iguarias como vieiras e carabineiros, além dos cortes do Pobre Juan, Bife de Chorizo e Wagyu A5, também acompanham o menu.



Com vagas limitadas, o jantar harmonizado custa R$ 490.

Serviço

Pobre Juan RioMar Shopping - 20 anos

Quando: Quinta-feira, 28 de novembro

Onde: Av. República do Líbano, 251, Pina

R$ 490

Reservas pelo telefone (81) 3327-0862

