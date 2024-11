A- A+

ORI SEIS ANOS Restaurante Ori celebra seis anos com jantar especial Chefs Fabrício Lemos e Lisiane Arouca preparam menu especial com jantar colaborativo para a data, 4 de dezembro

Os chefs Fabrício Lemos e Lisiane Arouca, à frente do Ori, em Salvador, celebram seis anos do espaço com um jantar especial no próximo 4 de dezembro.



Na ocasião, um menu exclusivo para a data será preparado em conjunto com os chefs Ana Bueno (Banana da Terra, Paraty), Mônica Rangel (Gosto com Gosto, Visconde de Mauá) e Paula Prandini (Empório Jardio, Rio de Janeiro).



O mixologista Alex Mesquita, do Elena, também do Rio, completa o grupo que assina o jantar.





O Menu

Casquinha de marisco com farofa de licuri, caldo Kirimurê e pãozinho prensado, com cupim, dão início ao menu, em degustação combinada com o drinque de boas vindas assinado por Alex Mesquita.

Em seguida, Fabrício, Ana Bueno e Mônica Rangel apresentam um prato principal, cada um deles. Já Lisiane Arouca e Paula Prandini assinam as sobremesas.

O menu degustação custará R$ 280, com reservas feitas pelo telefone (71) 9 8890-8357.

O Ori

Aberta em 2018 no Horto Florestal, em Salvador, é com ingredientes simples da culinária baiana que Fabrício Lemos e Lisiana dão vida ao espaço e provocam memórias afetivas através do paladar.

Diferente do Origem, primeiro restaurante do casal e focado em experiência gastronômica com menus pensados para surpreender, no Ori - cujo significado em iorubá quer dizer "cabeça" - a ideia é fazer escolhas, compartilhar porções e repetir sabores, degustando lembranças de forma simples.



Serviço

Ori 6 anos, com jantar especial

Quando: Quarta-feira, 4 de dezembro

Onde: Ori - Av. Santa Luzia, 656 - 11, Horto Florestal, Salvador (BA)

R$ 280 + serviço (por pessoa, sem bebidas)

Reservas: (71) 9 8890-8357

