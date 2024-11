A- A+

Sabores Restaurante Cá-Já celebra 7 anos com jantar exclusivo de seis etapas inspirado na culinária latina Menu da noite desta quinta-feira (21) será preparado pelo chef Yuri Machado em conjunto com cozinheiros do México e da Colômbia

O restaurante Cá-Já comemora o seu sétimo ano de funcionamento no Recife, nesta quinta-feira (21), das 19h às 23h em um jantar exclusivo do chef da casa, Yuri Machado, que convidou os chefs Camilo Romero, da Colômbia e Edwin Chulin, do México, para prepararem juntos, o menu de aniversário.



A experiência gastronômica será apresentada em seis etapas, inspiradas nos sabores vibrantes da culinária latina, que será servido para 80 clientes que fizerem a reserva já disponível no sympla. A seis mãos, a equipe de chefs vai preparar um menu exclusivo, que irá guiar os clientes por uma jornada gastronômica.

O menu explora e mistura ingredientes locais com influências e técnicas autênticas da América Latina. “Camilo e Edwin vão trazer insumos que eles usam por lá. Por exemplo: da Colômbia vem coca desidratada, do México, chili e aqui vamos misturar com o que uso no Cá-Já e disso vai sair uma mistura harmoniosa, com nossa identidade, mas com essa pitada latina que tanto me inspira”, conta Yuri.



O chef reforça que os pratos vão refletir a riqueza dos países vizinhos, presentes nas seis etapas incluindo entradas, pratos principais e sobremesas cuidadosamente elaborados. O estilo de Yuri, construído pelos estudos e viagens pela América Latina, deu um match perfeito com a culinária de Edwin e Camilo.



No jantar, vai ser possível sentir com coerência os sabores do México, Colômbia e dePernambucano em um mesmo prato. Nesses 7 anos de Cá-Já, Yuri se tornou um dos nossos cozinheiros do estado e seu restaurante, referência de alta gastronomia.

Jantar em seis etapas

No jantar comemorativo, os clientes poderão experimentar o jantar em 6 etapas, a começar pelo couvert - um airbag recheado com patê de pescada amarela e amendoim, maionese de urucum e laranja lima, pó de folha de coca & burrata com chiltomate de habanero, shimejis assados ao estilo poc chuc, farofa e recado branco.



Depois os chefs vão preparar duas opções de entradas: arepas de queijo fresco, beijupirá, emulsões aromáticas, abacate e carantanta e também leite de tigre de pimentas amazônicas com tucupi, crocante de pele de frango e polvo assado em urucum.



Como opções de prato de principal, camarões assados com espuma de coco e ervas da horta, purê de banana madura com viche, jus de mariscos e tucupi, talharim de chuchu com vinagrete de gengibre e também panceta pibil, moqueca e purê de goaibada. Para fechar, a sobremesa lluvia morada, um bolo de batata doce roxa orgânica, sorvete de batata doce roxa, creme de confeiteiro, cristais de beterraba e cracker roxo. Tudo isso feito a seis mão.

“Celebrar sete anos de Cá-Já é uma conquista instigante. Lembro quando a gente chegou na casinha rosa dos Aflitos, local que estamos até hoje, e as filas se formavam na espera para conhecer nosso espaço, o quintal que sempre foi um atrativo. Hoje estamos crescendo, compramos a casa ao lado, estamos mais maduros, respeitados e prontos pra mais sete. O jantar é uma forma de agradecer aos nossos clientes e oferecer essa experiência inesquecível”, disse diz Vitor Braga, sócio do Cá-Já.



Por falar em quintal, o Cá-Já foi quem puxou essa tendência aqui no Recife, de restaurantes ao ar-livre, em casas, com árvores fazendo parte da ambientação. Quem for ao jantar vai além de experimentar pratos cheios de influências regionais e latinas, vai também se deliciar no espaço que é uma atração à parte.



O jantar custa R$350 por pessoa com a opção de pagar mais R$50 de harmonização de bebidas para a experiência ficar ainda mais completa.

Tacos

Tradicional nas noites de terça-feira do Cá-Já, o Tacos Martes do dia 26 de novembro, vai ser comandado pelo chefs convidados, Camilo e Edwin, que estenderão a estadia no Recife, para participarem da noite que é a cara dos países de oriegem deles. O Tacos Martes é embalado por músicas latinas, drinks e tacos irresistíveis. É no Cá-Já, das 19h às 23h.

Cá-Já

Restaurante na Zona Norte do Recife, inaugurado em 2017, com quintal e área climatizada e um cardápio sofisticado, com os ingredientes da culinária regional, apresentado numa leitura contemporânea.



O CÁ-JÁ é liderado pelo chef Yuri Machado e o sócio Vitor Braga, e coleciona prêmios como 3º Lugar Melhor Chef da Cidade, 2º Melhor Restaurante de Cozinha Brasileira/Regional da Revista Veja Recife e 35º Melhor Restaurante do País pela Revista Exame/2022. Já foi indicado pelo New York Times e reconhecido pelo Traveler’s Choice como integrante do seleto grupo dos 10% melhores restaurantes do mundo.

SERVIÇO:

Jantar de 7 Anos do Cá-Já feito em seis etapas e mãos: Chefs Yuri Machado, Camilo Romero e Edwuin Chulin

Quando: 21 de novembro de 2024, às 19h

Onde: Restaurante Cá-Já . Carneiro Vilela, 648 - Aflitos

Quanto: R$350 + 50 de harmonização de bebidas

Reservas: 81 3126 0648 ou pelo Sympla

