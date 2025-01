5ª Convenção Pernambucana de Circo e Arte de Rua acontece nesta semana em Olinda

A- A+

Durante os próximos quatro dias – terça (23) a domingo (26) –, Olinda receberá artistas circenses de várias regiões do Brasil para colocar em pauta a sustentabilidade de sua profissão, que, muito além dos picadeiros, é marcada, muitas vezes, por incertezas e falta de perspectivas do ponto de vista formal.

É a 5ª Convenção Pernambucana de Circo e Arte de Rua, que promoverá, além das discussões e debates sobre o ofício, durante o dia, também reservará atividades ao público geral e apresentações gratuitas à noite (no domingo, à tarde).

O evento tem coordenação geral de Delmar Camilo e produção executiva de Caro Marafigoh.

A curadoria artística da convenção é do artista de rua e malabarista Dú Yandi (Palhaço Gambiarra), de Italo Feitosa (coordenador artístico da Trupe Circus) – ambos pernambucanos – e da dançarina, estudante de palhaçaria e artista cearense Muriel Cruz.

A seleção para as oficinas coube ao time de pernambucanas: a educadora artística, aerealista e produtora cultural Camila Gatis; a artista circense, roteirista e produtora cultural Giovana Melo; e a artista circense, professora de tecido acrobático e flexibilidade Jéssica Virgínia.

“Temos, no circo, mais artistas do que produtor, então precisamos ser produtores para persistir no mercado ou, então, desistir. Precisamos trocar experiências para saber como melhorar o trabalho, compartilhar estratégias. O circo tem uma dificuldade que é não estar muito nos meios formais. Então, as convenções são espaços potentes para fazer a troca de forma segura e coletiva, para preservar os saberes da cultura popular e empírico”, destaca Caro Marafigoh.

Programação

A programação das oficinas e debates – que é interna, voltada para os artistas – inclui exibições e conversas sobre tecido acrobático (Márcia Ferreira), suspensão capilar (Carol Yanina), manejo de anéis (Isabela Menini), bolimaniack (Orne Dandolkekolor) monociclo (Petit Lutin), flexibilidade (Beatriz Nascimento), dança e bambolê (Kapalla Circo) e iniciação ao buugeng (Anderson Svanci).

A parte aberta ao público terá apresentações em Olinda, nas noites de quinta (23) a sábado (25), na escola municipal Dom João Crisóstomo, bairro do Monte; e, no domingo (26) à tarde, na Praça do Rosário, no Amparo.

Na quinta (23), acontece a Noite de Fogo, com apresentações livres com labaredas, às 20h.

Na sexta (24), será a Noite das Maiorias, a partir das 20h, com dez apresentações de artistas não-brancos, mulheres e da comunidade LGBTQIAPN+.

Outros dez novos números gratuitos para o público marcam o encerramento do sábado (25), com a realização da Noite de Gala e apresentações de diversos artistas.

No domingo (26), as apresentações na Praça do Rosário começarão partir das 16h.

A edição de 2025 da Convenção Pernambucana de Circo e Arte de Rua conta com incentivo do Funcultura e terá a participação de mais de 150 pessoas – entre artistas, palhaços, oficineiros e técnicos.

A produção é coletiva do Coletivo Malanarquista, do Circo do Monte e da Flor de Figo Produções.

SERVIÇO

5ª Convenção Pernambucana de Circo e Arte de Rua

Quando: de 23 a 26 de janeiro

Oficinas, debates e exibições (para artistas inscritos):

Quando: Quinta (23), sexta (24) e sábado (25), manhã e tarde,

Onde: Escola Dom João Crisóstomo e no Circo do Monte

Inscrições: pelo Instagram @convepernambucana

Noite de Fogo (dia 23), Noite das Maiorias (dia 24) e Noite de Gala (dia 25):

Quando: às 20h

Onde: Escola Dom João Crisóstomo - Praça Nossa Senhora do Monte, Monte - Olinda-PE

Quanto: gratuito ao público

Palco Rua (domingo, 26)

Quando: às 16h

Onde: Praça do Rosário, Amparo - Olinda/PE

Quanto: gratuito



