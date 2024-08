"A Sbørnia Kontr'Atracka": comédia musical chega ao Recife para apresentações na Caixa Cultural

A- A+

O espetáculo "A Sbørnia Kontr’Atracka" chega ao Recife. As apresentações ocorre na Caixa Cultural, de 22 a 24 de agosto, sempre às 20h.

A comédia musical é inspirada na montagem "Tangos e Tragédias", que conquistou plateias no Brasil e no exterior por 30 anos. Canções e histórias do espetáculo original são resgatadas e apresentadas junto a novos elementos.

"Tangos e Tragédias" foi criado em 1984, por Hique Gomez e Nico Nicolaiewsky, que viviam a burlesca dupla de músicos imigrantes Kraunus e Pletskaya nos palcos. A obra virou disco, DVD, filme de animação, história em quadrinhos e série de TV.



A trajetória de sucesso da peça foi interrompida em 2014, quando Nico faleceu em decorrência de uma leucemia aguda. Hique resolveu dar continuidade ao trabalho, com "A Sbørnia Kontr’Atracka", dois anos depois.

Em "A Sbørnia Kontr’Atracka", Kraunus (Hique) e a pianista Nabiha (Simone Rasslan) apresentam canções e causos sbørnianos. Outros personagens juntam-se a eles: MenThales (Tales Melati), o tocador de gaita-foles e hipnotizador das montanhas da Kashkadúnia, e Pierrot Lunaire (Gabriella Castro), a grande sapateadora do Ballet Hiperbølico da Sbørnia.

Mesmo após sua morte, Nico Nicolaiewsky segue presente em cena. Ele aparece por meio de animações, imagens projetadas e citações. No enredo, seu personagem retornou ao país fictício Sbørnia.

Espetáculo “A Sbørnia Kontr’Atracka”

22, 23 e 24 de agosto, às 20h

Na Caixa Cultural Recife (Avenida Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife)

Ingressos por R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia-entrada), à venda no Sympla

Informações: (81) 3425-1915



