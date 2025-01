A- A+

FAMOSOS Affair de Grazi Massafera foi apalpado ao vivo por "rainha dos domingos" italiana e não gostou Mara Venier fez uma brincadeira com Alvise Rigo e foi alvo de críticas, chegando a ameaçar com processos, em um caso que repercute até hoje no país

Em Fernando de Noronha, Grazi Massafera está aproveitando os dias de verão ao lado do italiano Alvise Rigo, um modelo apontado como seu affair, que tem chamado a atenção dos internautas pela sua forma física nos últimos dias. Ex-jogador de rugby e que já trabalhou na segurança de famosos, o também ator, no entanto, já é bem conhecido de seus conterrâneos europeus por sua aparência. Em 2021, ele esteve no centro de discussões depois que a apresentadora Mara Venier, uma das mais famosas do país, apalpou o seu bumbum em um momento de descontração ao vivo. O momento, entretanto, foi apontado como assédio por algumas pessoas.

Tudo começou quando a “rainha dos domingos”, como a italiana é chamada, convidou para o seu programa, o “Domenica in”, os participantes do gameshow “Ballando con le stelle”. Naquele momento, Alvise já era cercado por comentários elogiosos sobre seu condicionamento físico — o que não deixou de ser tratado de uma forma divertida também no programa de Mara.





Durante a conversa bem-humorada, a apresentadora foi incentivada a se aproximar de Alvise: “Toca, Mara, toca”, brincou Rossella Erra, comentarista do “Ballando”, que também participava do programa. Mara, então, aceitou a proposta. “É um belo toque, traz sorte. Eu só faço isso porque traz sorte. Com a minha idade, posso fazer tudo”, avaliou Mara com a mão no bumbum do modelo.

Apesar do momento de piada, a cena repercutiu negativamente entre alguns telespectadores, tornando-se um assunto comentado na mídia italiana e nas redes sociais. O episódio chegou a ser comparado até mesmo com um caso de assédio. “É vergonhoso comparar o gesto brincalhão, feito com simpatia e afeto, de boa-fé, em relação a Alvise, meu conterrâneo veneziano, com um ato de assédio”, afirmou Mara sobre o ocorrido. “Não aceito essa comparação com assédio sexual. Não concordo e estou avaliando com meu advogado uma ação legal.”

O episódio ainda é lembrado por diversas pessoas no país. Em entrevista recente de Alvise à versão italiana da revista Vanity Fair, ele afirmou que não viu o episódio como falta de respeito. Na época, ele riu junto com os demais convidados e com a plateia. “Mara é como uma tia para mim, não houve desrespeito. Foi uma polêmica inventada.”

Quem é o italiano Alvise Rigo

Em sua passagem no Rio de Janeiro, o italiano Alvise Rigo foi apontado como o mais novo affair da atriz Grazi Massafera. Ele compartilhou momentos pela cidade, publicou alguns stories no Instagram em que a brasileira aparece, como um registro na garupa de uma moto pelo Morro do Vidigal.

Além disso, eles fizeram uma trilha acompanhados de alguns amigos até o topo do Morro Dois Irmãos. O modelo italiano teve uma carreira de destaque no mundo do rugby antes de embarcar o mundo do entretenimento.

Rigo participou de produções cinematográficas, como “Nuovo Olimpo” (2023), “The Room Next Door” (2024) e “The Dadchelor” (2024). Na entrevista à revista Vanity Fair, ele ainda revelou já ter sido segurança de Julianne Moore, com quem já contracenou. Em seu perfil nas redes sociais, ele se descreve como ator, modelo, esportista, piloto. Ainda na entrevista a revista, revelou que seu maior sonho era "fazer filmes de ação".

