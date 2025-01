Arábia Saudita abre conversas com vencedor do Oscar para refazer hino nacional

A- A+

A Arábia Saudita pediu ao compositor vencedor do Oscar Hans Zimmer para trabalhar em uma nova versão de seu hino nacional, disse um alto funcionário do país, enquanto o reino conservador intensifica uma reformulação de imagem.

Zimmer, cujas trilhas sonoras incluem "O Rei Leão" de 1994, "Duna" e a trilogia "Batman: O Cavaleiro das Trevas", concordou com as "linhas gerais" do projeto, disse o presidente da General Entertainment Authority, Turki Alalshikh.

"Nós discutimos muito sobre muitos projetos futuros que espero que vejam a luz do dia em breve... incluindo a reorganização do hino nacional saudita com diferentes instrumentos", Alalshikh, o mestre de cerimônias por trás de várias iniciativas sauditas, postou no X.

Zimmer, da Alemanha, também debateu um musical inspirado no país chamado "Arábia", um "concerto muito grande" e a trilha sonora de "A Batalha de Yarmuk", um próximo filme saudita, disse Alalshikh.

"Nós concordamos com os contornos gerais de todos esses projetos, e espero que cheguemos a um acordo final sobre eles", disse ele.

O hino saudita "Aash Al-Malik" ("Vida Longa ao Rei") foi escrito em 1947 pelo compositor egípcio Abdul Rahman Al-Khateeb, a pedido do monarca fundador Rei Abdulaziz, de acordo com nationalanthems.info.

A versão atual está no estilo "fanfarra árabe", comum na região naquela época, disse o site.

A Arábia Saudita, o maior exportador de petróleo do mundo e lar dos locais mais sagrados do islamismo, está buscando uma reformulação ambiciosa enquanto tenta diversificar sua economia para além do óleo bruto.

Após reabrir cinemas, permitir que mulheres dirigissem e admitir os primeiros turistas não muçulmanos em 2018, a transformação entrou em alta velocidade com uma série de megaprojetos, incluindo resorts e a NEOM, uma cidade futurística no deserto que custou US$ 500 bilhões.

Alalshikh esteve envolvido em uma série de promoções culturais e esportivas, incluindo lutas de boxe de pesos pesados e uma lista de concertos de músicos estrangeiros.

Não ficou imediatamente claro por que as autoridades estavam procurando reformular o hino.

Mas ativistas disseram que o esforço geral das autoridades sauditas para melhorar sua imagem é uma tentativa de encobrir políticas de linha dura fundamentalmente inalteradas, incluindo direitos limitados para mulheres, restrições à liberdade de expressão e algumas das maiores cifras de execução do mundo.

