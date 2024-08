A- A+

folia Arrastão do Frevo está de volta, com o Carnaval de Zé Puluca, neste domingo (4) Concentração será às 15h30, em frente ao Paço do Frevo

Após uma pausa durante os meses de junho e julho, o Arrastão do Frevo está de volta para animar as ruas do Bairro do Recife, neste domingo (4). Às 15h30, acontece a concentração em frente ao Paço do Frevo.

Quem conduzirá o arrastão pelas ruas será o Carnaval de Zé Puluca, tradicional manifestação de rua do município de Bom Conselho, no Agreste pernambucano, que virá ao Recife para desfilar com seus estandarte, dragão e bonecos gigantes.

O arrastão será acompanhado pela Orquestra Paranampuká e terá participação especial do Maestro Forró e sua Orquestra Popular da Bomba do Hemetério.

O cortejo seguirá pelas ruas do Bairro do Recife, passará pelo Marco Zero e retornará até a frente do Paço, onde continuará a folia.

Carnaval de Zé Puluca

Leva o nome do músico, maestro e compositor José Duarte Tenório, conhecido popularmente como Zé Puluca.

Nascido em Bom Conselho, Tenório é autor de mais de 200 composições, entre frevos, marchas, fox-trot, sambas, boleros, melodias juninas e canções religiosas.

Sua formação cultural traz o Frevo como sua principal bandeira, acompanhada de figuras alusivas da cultura nativista bomconselhense em forma de bonecos gigantes, estandartes, passistas e alegorias.

SERVIÇO

Arrastão do Frevo com Carnaval de Zé Puluca

Quando: Domingo (4), 15h30

Onde: Concentração em frente ao Paço do Frevo - Praça do Arsenal da Marinha, s/n, Bairro do Recife - e desfile pelas ruas do bairro

Acesso gratuito



Veja também

Portugal-Brasil "Brasília - Da utopia à Capital": exposição em Portugal apresenta a capital do Brasil