A- A+

cinema Ator de 'Esqueceram de Mim' revela 'decisão estúpida' que quase o fez perder papel Daniel Stern interpretou Marv Murchins, um membro dos 'Wet Bandits', junto com seu parceiro no crime Harry Lyme, papel de Joe Pesci

"Esqueceram de Mim" foi lançado em 1990 e rapidamente se tornou um dos filmes de maior bilheteria da década, além de um clássico de Natal que permanece relevante até hoje. Com sua mistura de comédia, pegadinhas e uma cativante história de família, conseguiu cativar públicos de todas as idades.



O filme, dirigido por Chris Columbus e estrelado pelo jovem Macaulay Culkin, intérprete do famoso Kevin McCallister, tornou-se um sucesso absoluto e deixou uma marca na cultura popular. Agora, mais de três décadas depois, foi revelada a surpreendente cláusula que um de seus atores havia colocado em seu contrato e que contribuiu para que ele ganhasse milhões na sequência da produção.

Daniel Stern interpretou Marv Murchins, um membro dos “Wet Bandits”, junto com seu parceiro no crime Harry Lyme, papel de Joe Pesci. A dupla foi o motor da diversão tanto no primeiro filme quanto em sua sequência, filmada em Nova York. A carismática dupla de ladrões desajeitados se tornou um dos aspectos mais memoráveis da franquia, e agora, uma cláusula-chave no contrato desse ator lembrado foi revelada.





Stern, agora com 67 anos, disse que quase não aceitou o papel no primeiro filme, lançado em 1990. Isso aconteceu depois que as filmagens foram estendidas de seis para oito semanas, mas os US$ 300 mil (R$ 1,8 milhão, na cotação atual) que lhe foram oferecidos permaneceram inalterados. Ou seja: pediram-lhe mais tempo pelo mesmo dinheiro, coisa que ele não aceitou. Os produtores o chamaram de volta por não estarem satisfeitos com sua substituição, o que finalmente permitiu a Stern retornar ao projeto e participar de um dos maiores sucessos de bilheteria de todos os tempos.

Depois disso, Stern descreveu sua saída (temporária) do filme como "uma das decisões mais estúpidas da minha vida no show business".

Detalhe de contrato o tornou milionário

Depois do grande sucesso, veio a sequência: "Esqueceram de Mim 2 - Perdido em Nova York". Apesar de saber que teve sorte de não ter sido rejeitado na produção inicial, Stern também sabia que seu valor como ator havia aumentado consideravelmente, principalmente depois de o filme de estreia arrecadar US$ 500 milhões nos cinemas de todo o mundo. No entanto, ele não ficou satisfeito com os US$ 600 mil (R$ 3,7 milhões hoje) que lhe foram oferecidos pela sequência, especialmente ao saber que Joe Pesci estava ganhando até US$ 3 milhões (R$ 18,5 milhões).

Essa discrepância o levou a se distanciar de seu agente, que sugeriu que ele aceitasse uma oferta melhorada de US$ 800 mil. Em vez disso, Stern exigiu US$ 1,5 milhão junto com 2% do lucro bruto da sequência.

— Eu sabia que eles não conseguiriam fazer o filme sem mim, mas também me senti inseguro porque quase estraguei tudo da primeira vez — explicou ele, acrescentando: — Eu não queria ser muito ganancioso já que adorei o filme e o papel.

No final das contas, Stern recebeu US$ 1,5 milhão, mas o estúdio chegou a um acordo sobre a porcentagem dos lucros, reduzindo-a para 1%. Apesar desse corte, o acordo foi um triunfo para ele, que soube negociar melhor suas condições graças à crescente popularidade do primeiro filme.

A sequência arrecadou US$ 359 milhões em todo o mundo, permitindo que Stern recebesse mais US$ 3,59 milhões — 1% dos lucros.

Veja também

Reality show Favorito ao posto de campeão da Fazenda, Sacha Bali se destacou após 'perseguição'; relembre