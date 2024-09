A- A+

Música Banda Sinfônica do Recife apresenta concerto gratuito nesta quarta-feira (18) No repertório, a trilha do filme "Rocky", MPB, Beatles e frevo. Ingressos serão distribuídos na bilheteria do teatro, a partir das 19h

A Banda Sinfônica do Recife apresenta concerto gratuito e aberto ao público, nesta quarta-feira (18), no Teatro do Parque.Oferecida pela Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Cultura e da Fundação de Cultura Cidade do Recife, a apresentação começa às 20h, com ingressos distribuídos na bilheteria do teatro, a partir das 19h.

O concerto será excepcionalmente regido pelo maestro convidado Nilson Lopes, músico integrante da Banda, que assumirá temporariamente a regência da Banda, enquanto Nenéu Liberalquino cumpre quarentena para tratamento médico.

Confirmando o ecletismo que virou marca da Banda Sinfônica do Recife, o programa da apresentação contará com sete peças, contemplando desde os clássicos eruditos até a MPB, passando ainda pelas trilhas do cinema, pelos sucessos dos Beatles e até pelo frevo.

O concerto começará com as peças "Band Overture", de Roberto Di Marino, e "Somewhere in Time", de John Barry. Para matar a sede de brasilidade da plateia, a Banda servirá "Água de Beber", de Tom Jobim e Vinicius de Moraes.

Na sequência, será executado o medley cinematográfico "Rocky on Brodway", celebrando as músicas popularizadas pela sequência de filmes do lutador mais famoso do cinema mundial: "Featuring Gonna Fly Now", "Fight From the Heart" e "Eye of the Tiger", com arranjo de Patrick Roszell.

A apresentação seguirá evocando os acordes eruditos de Johannes Brahms, de quem a Banda executará "Hungarian Dance Nº 5", além dos sucessos definitivos dos Beatles, que serão lembrados no medley "Love", com sete músicas: "Because", "Drive My Car", "What You’re Doing", "The Word", "Eleanor Rigby", "Hey Jude" e "Sgt. Pepper’s Heart Club Band".

Para concluir, a Banda tocará "Último Dia", de Levino Ferreira, encerrando o concerto com os clarins ensolarados do frevo.

SERVIÇO:

Concerto oficial da Banda Sinfônica do Recife - Temporada 2024

Data: 18 de setembro

Horário: 20h

Local: Teatro do Parque (Rua do Hospício, 81, Boa Vista)

Entrada franca: Ingressos distribuídos na bilheteria do teatro a partir das 19h

