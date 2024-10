A- A+

TEATRO "Bicha Oca": Recife recebe peça para maiores de 18 anos baseada em contos de Marcelino Freire Espetáculo do Núcleo Teatro do Indivíduo, de São Paulo, terá apresentações a partir desta quinta-feira (3)

A peça “Bicha Oca”, do Núcleo Teatro do Indivíduo, de São Paulo, será apresentada pela primeira vez no Recife desta quinta-feira (3) até a próxima segunda (7), na Escola Pernambucana de Circo e no Espaço Cênicas.

Recomendado para maiores de 18 anos, o espetáculo é inspirado nos contos homoeróticos do escritor pernambucano Marcelino Freire. A adaptação é assinada por Rodolfo Lima, que também dirige a montagem e está em cena com o ator Rafael Rudolf.

Rodolfo interpreta Seu Alceu, um homossexual envelhecido que, ao revisitar seu passado e suas histórias, expõe um mundo solitário, cruel e assustador da velhice gay e seu diálogo com as questões amorosas e sexuais.

Na Escola Pernambucana de Circo, no bairro da Macaxeira, as apresentações ocorrem na quinta e na sexta-feira, às 20h. Já o Espaço Cênicas, no bairro do Recife, abre as portas para a encenação no domingo, às 18h, e na segunda, às 20h.

Serviço:



Peça “Bicha Oca”

Escola Pernambucana de Circo (Avenida José Américo de Almeida, 05, Macaxeira)

Quinta-feira (3) e sexta-feira (4), às 20h

Ingressos por R$ 30 e R$ 15 (meia-entrada), à venda no Sympla

Espaço Cênicas (Edf. Álvaro Silva Oliveira, 2º andar, 201 - Rua Vigário Tenório, 199, bairro do Recife)

Domingo (6), às 18h, e segunda (7), às 20h

Ingressos R$ 50 e R$ 25 (meia-entrada), à venda no Sympla



