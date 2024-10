Cantor em segundo lugar no ''Estrela da casa'' ganha maior número de seguidores; veja ranking

A- A+

O sertanejo Lucca foi o grande vencedor do "Estrela da casa", reality show musical que chegou ao fim na noite da última terça-feira (1º). Mas quem se consagrou como campeão nas redes sociais — com maior ganho de seguidores no Instagram, entre todos os participantes do programa — foi o mineiro Matheus Torres, que conquistou o segundo lugar no pódio da atração apresentada por Ana Clara.

Ao entrar no confinamento, Matheus Torres tinha 10,1 mil seguidores — a quantidade saltou para 128 mil seguidores. A segunda pessoa com a maior diferença no número de seguidores é Unna X, com quem Matheus iniciou um relacionamento no programa. A faxineira de Taguatinga saiu de 106 mil seguidores para 212 mil seguidores. Abaixo, veja quem mais ganhou seguidores após a grande final do "Estrela da casa".

Qual participante do ''Estrela da casa'' mais ganhou seguidores?

Matheus Torres: ganhou 128 mil seguidores;

Unna X: ganhou 106 mil seguidores;

Lucca: ganhou 91,3 mil seguidores;

Nick Cruz: ganhou 76 mil seguidores;

Leidy Murilho: ganhou 39 mil seguidores;

Gael: ganhou 38,1 mil seguidores;

Thália: ganhou 35,2 mil seguidores;

Evellin: ganhou 32,7 mil seguidores;

MC Mayarah: ganhou 27,1 mil seguidores;

Ramalho: ganhou 24 mil seguidores;

Heloísa Araújo: ganhou 23,2 mil seguidores;

Rodrigo Garcia: ganhou 20,1 mil seguidores;

Califfa: ganhou 8,6 mil seguidores;

Nicole Louise: não ganhou número expressivo de seguidores.



