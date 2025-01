Casa alugada por Anitta em férias na Suíça tem diária no valor de R$ 65,5 mil; veja fotos

A- A+

O período em que Anitta permaneceu de férias, até quinta-feira (8), no charmoso vilarejo de Verbier, nos Alpes Suíços, foi de pura sofisticação. A cantora ficou hospedada numa casa de luxo com diárias no valor de R$ 65,5 mil. O período de três dias no local — intervalo que a carioca aproveitou o lugar — custa o preço, pasmem, de R$ 196,5 mil.



A artista só não desembolsou a quantia porque firmou uma parceria de publicidade com a plataforma responsável pelo aluguel do imóvel: em "troca" da hospedagem, ela divulgou o espaço (e o nome da empresa) para seus mais de 64,3 milhões de seguidores nas redes sociais.





Localizada na vila de Val de Bagnes, no distrito de Entremont, a casa em madeira está a uma curta caminhada da pista de esqui de Le Rouge, ideal para praticantes iniciantes. Com capacidade para 15 hóspedes, o imóvel de três andares tem sete suítes, sauna, banheira de hidromassagem coberta, jardim e sala de jogos com mesa de bilhar e dardos.

"Eu amei Verbier. Para quem nunca veio aqui como eu, que nunca tinha vindo na Suíça, o diferencial é o seguinte: aqui tem muita vida noturna, festas... Depois de esquiar, tem umas festas muito legais que acontecem. E muita gente bonita! É bem jovem a cidade", comentou Anitta, ao detalhar a viagem.





