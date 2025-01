A- A+

TELEVISÃO Chay Suede conta que duvidou de sua capacidade como ator e revela o que o fez ganhar confiança Intérprete do vilão Mavi da novela 'Mania de você', disse que demorou a descobrir no que era bom: 'Era muito inseguro'

Chay Suede levou tempo até achar que era bom em alguma coisa. Acreditar, então, que havia nascido para ser ator... Ele chegou a duvidar de sua capacidade no ofício durante a preparação para "Império", sua primeira novela de destaque.



O preparador de atores argentino Eduardo Milewicz foi fundamental para que Chay ganhasse a confiança que precisava para seguir em frente. O ator de 32 anos falou sobre esse processo à jornalista Maria Fortuna, durante entrevista ao videocast ' Conversa vai, conversa vem'. Contou que o Milewicz o fez enxergar em si mesmo:



"Pouco antes de fazer o teste para 'Império', eu estava sem trabalho, numa entressafra. Ainda não acreditava que eu tinha nascido para ser um ator. Ainda estava tentando descobrir no que eu era bom. Ele olhou para mim de um jeito que ninguém tinha olhado. Isso me fez querer ser aquela pessoa. Poderia ter falado 'esse cara não serve'. Era duro nas críticas, mas via um potencial em mim. Eu tinha 21 anos, era inseguro", analisa.

Um dia, Chay passava a cena durante uma preparação em grupo, e Milewicz mandou que parasse.

"Aí, ele falou na frente de todo mundo: 'Olha o Chay, magrinho, frágil, né? Não tem morfologia de ator'. Acabou comigo. Mas continuou: 'Ainda assim, olha essa força, esse perigo, parece um homem gigante, pode matar qualquer um nessa sala'. Nesse momento, pensei: 'Ser ator é imaginar as coisas. Que você é bonito e ser bonito. Nesse treino, ficou claro o que era a bengalinha, o charminho que eu herdava do 'Rebelde', como seduzir uma garota. Ele falava: 'Para! Isso não funciona, não é sexy, forte, sexual'. Acabava com a parafernália e focava no que tínhamos para oferecer".

