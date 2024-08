"Cinderela - A história que sua mãe não contou" retorna ao Teatro do Parque

A- A+

“Cinderela - A história que sua mãe não contou”, espetáculo teatral que foi sucesso de público no Recife nos anos 1990, está de volta. Após duas sessões esgotadas no Teatro Guararapes, a peça aporta no Teatro do Parque neste domingo (18), às 16h e 19h.

A turnê de despedida de “Cinderela” ocorre após 33 anos de seu lançamento, no antigo Teatro Valdemar de Oliveira, onde cumpriu quase 10 anos de apresentações ininterruptas. Com a peça, a Trupe do Barulho cumpriu também temporadas em outros estados.



Jeison Wallace, ator que interpreta a icônica protagonista da comédia, conta que a ideia inicial era fazer uma apresentação em cada capital por onde a montagem passou. “Mas, o que pretendia ser uma despedida, está se transformando em um grande recomeço”, comenta.

Na peça escrita por Henrique Celibi, o famoso conto de fadas é contada de uma forma diferente. Cinderela ganha contornos de uma suburbana, com trejeitos e linguajar bem típicos do Recife.

Serviço:

“Cinderela, a história que sua mãe não contou…”

Neste domingo (18), às 16h e 19h

No Teatro do Parque (Rua do Hospício, 81, Boa Vista - Recife)

Ingressos a partir de R$ 60, no Sympla



