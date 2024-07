A- A+

Eventos Clube Arena JB abre as portas neste sábado (27) com show de José Augusto Complexo em Vitória de Santo Antão une espaço esportivo e restaurante à maior arena de shows da região

O Cube Arena JB tem inauguração neste sábado (27), em Vitória de Santo Antão, na Zona da Mata de Pernambuco, com show do cantor José Augusto.

Situado no distrito de Pirituba, o complexo inclui um restaurante com cozinha contemporânea dirigido pelo Chef Wellington Olímpio, uma grande área de shows com capacidade para até 10 mil pessoas, e uma piscina de borda infinita com vista panorâmica.

O espaço também conta com estacionamento amplo e seguro, parque infantil, fazendinha e uma arena esportiva com quadras de areia e parceria com a Academia de Futebol do Palmeiras de São Paulo.

O empresário João Batista está à frente do empreendimento que visa oferecer, segundo dele, um ambiente acolhedor e diversificado para diversão e bem-estar.

O Clube Arena JB fica na Rua Sítio Terra Preta, S/N, no Distrito de Pirituba em Vitória de Santo Antão.

