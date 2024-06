A- A+

Cinema Com todos os filmes e cópias restauradas, Fellini ganha retrospectiva ampla em Belo Horizonte Cineasta italiano é conhecido por clássicos como "A doce vida' e '8½'"

O cultuado cineasta italiano Federico Fellini (1920-1993) é tema de retrospectiva que começa nesta quarta-feira (5), no Cine Humberto Mauro, em Belo Horizonte (MG). A mostra "Retrospectiva Fellini" acontece até o próximo dia 3 de julho na capital mineira e irá exibir todos os 20 longas realizados pelo diretor, muitos deles com cópias restauradas.

A programação inclui os vencedores da Palma de Ouro "Noites de Cabíria" (1957) e "A doce vida" (1960), além de clássicos como "A estrada da vida" (1954), "8½" (1963), "Julieta dos espíritos" (1965), "Amarcord" (1973) e "Ginger e Fred" (1986).

Um dos quatro longas de Fellini a conquistar o Oscar de melhor filme estrangeiro, "Noites de Cabíria" foi a obra escolhida para abrir a programação. Além disso, a mesma trama estará no palco do Grande Teatro Cemig Palácio das Artes, em montagem teatral, inédita, estrelada pela atriz Rejane Faria, de "Marte um".

Totalmente gratuita, a seleção cinematográfica trará ainda filmes roteirizado por Fellini, como "Roma, cidade aberta" (1945) e "Paisà" (1946), ambos dirigidos por Roberto Rossellini e definidores do chamado neorrealismo italiano. Documentários, curtas e trabalhos em homenagem ao artista, como “Que estranho chamar-se Federico” (2013), último filme de Ettore Scola, também integram a programação.

A programação completa encontra-se no site da Fundação Clóvis Salgado, responsável pela administração do Cine Humberto Mauro e do Palácio das Artes, em BH.

