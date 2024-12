Comédia romântica ou cenas quentes? Confira sete filmes de verão para assistir na Netflix

A- A+

Estação preferida dos brasileiros, e de quase todo o mundo, o verão é também tempo de cinema. Época de férias, ele costuma servir de cenário para filmes leves e escapistas, tipo o clássico contemporâneo "Mamma Mia", ou de combustível para histórias quentes e descobertas sexuais e afetivas. O Globo preparou uma seleção de filmes com a cara do verão, disponíveis na Netflix. Prepare a pipoca e mergulhe nessas histórias repletas de calor.





'Sem Coração' (2023)

O premiado filme alagoano dirigido por Nara Normande e Tião é um retrato sensível e direto da juventude em transformação. A trama acompanha Tamara (Maya de Vicq), uma jovem de classe alta que vive um último verão em sua cidade litorânea antes de ir para Brasília cursar faculdade.

O roteiro entrelaça as vivências de Tamara e de seus amigos de classes sociais diferentes, abordando questões como desigualdade, identidade sexual e responsabilidade familiar. Em meio a dilemas pessoais e sociais, "Sem Coração" emociona ao capturar a angústia da juventude e as escolhas inevitáveis que moldam a vida.

'Mamma Mia!' (2008)

Na ilha grega de Kalokairi, Sophie (Amanda Seyfried) está prestes a se casar, mas enfrenta uma questão: quem é seu pai? Em segredo, ela convida três ex-amores da mãe, Donna (Meryl Streep) – Sam (Pierce Brosnan), Harry (Colin Firth) e Bill (Stellan Skarsgård) –, na esperança de descobrir a verdade. Repleto de música, dança e sucessos do ABBA, o filme celebra amor, família e amizade.

'The Last Summer' (2019)

Neste drama adolescente, um grupo de amigos enfrenta o último verão antes da faculdade, um período marcado por decisões cruciais. Griffin (KJ Apa) precisa escolher entre seu sonho musical e uma carreira convencional, enquanto Phoebe (Maia Mitchell) investe em um projeto para conquistar uma bolsa de estudos.

Paralelamente, casais lidam com separações e dúvidas, e outros jovens exploram novas experiências. O filme destaca as incertezas da transição para a vida adulta com leveza.

'Nosso próximo verão' (2021)

O filme chinês traz uma história de amizade inesperada entre Chen Chen (Wendy Zheng), reprovada no exame de admissão à faculdade, e Zheng Yu Xing (Leo Wu), que precisa repetir o ano escolar. Unidos por mentiras e desafios pessoais, os dois constroem uma profunda conexão enquanto enfrentam as pressões da juventude. Com humor, o filme explora as dores e delícias de crescer.





'Esposa de Mentirinha' (2011)

Danny (Adam Sandler) é um cirurgião plástico que usa uma aliança falsa para evitar compromissos. Mas sua estratégia desmorona quando ele conhece Palmer (Brooklyn Decker) e inventa que está se divorciando. Para sustentar a mentira, ele convence sua amiga Katherine (Jennifer Aniston) e seus filhos a fingirem ser sua família. O resultado é uma comédia romântica com uma série de situações hilárias e embaraçosas.

'Através da minha janela: Olhos nos Olhos' (2024)

Raquel realiza o sonho de se tornar escritora, mas precisa lidar com seu passado amoroso. Após um término conturbado, o reencontro com o ex reacende emoções que ela tenta superar enquanto se dedica à sua carreira literária. Sequência de um sucesso anterior, o filme explora os dilemas entre seguir em frente e ceder aos desejos do coração.

'Me Chame pelo Seu Nome' (2017)

Na Itália dos anos 1980, Elio (Timothée Chalamet), um jovem introspectivo, vive um verão transformador ao lado de Oliver (Armie Hammer), acadêmico assistente de seu pai. Em meio a paisagens idílicas e descobertas emocionais, nasce uma relação intensa que desafia expectativas e deixa marcas profundas. O filme aborda amor, identidade e o impacto das conexões.

