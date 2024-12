A- A+

RECIFE Concurso para eleger sósia do cineasta pernambucano Kleber Mendonça Filho é realizado no Recife Evento ocorre nesta sexta-feira (20), no Bar Super 8

A moda dos concursos de sósias de pessoas famosas chegou ao Recife. Nesta sexta-feira (20), uma competição promete eleger um sósia do diretor pernambucano Kleber Mendonça Filho.

O evento será realizado no Bar Super 8, no Centro do Recife, às 19h30. O vencedor será premiado com ingresso de cinema e posters autografados.

Um dos idealizadores do concurso, o cineasta e poeta Felipe André Silva, publicou a convocatória nas redes sociais. “Quero ver todos os ‘KMFs’ reunidos sexta à noite no Super 8”, escreveu.



Kleber Mendonça Filho é diretor de filmes como “Bacurau” (2019), “Aquarius” (2016) e “O Som ao Redor” (2012). Seu próximo lançamento, “O Agente Secreto”, foi filmado no Recife e conta com Wagner Moura como protagonista.

Concursos de sósias

Os concursos de sósias de celebridades viraram uma tendência ao redor do mundo depois que um evento para encontrar alguém parecido com o ator Timothée Chalamet, realizado em outubro, nos Estados Unidos, terminou em algumas prisões e com a presença do próprio artista no local.

Após registros da competição ganharem as redes sociais, outras iniciativas semelhantes surgiram. No Brasil, Selton Mello e Fernanda Torres já foram homenageados com eventos do tipo.



