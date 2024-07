A- A+

TELEVISÃO Conheça as novidades do programa "Estrela da casa", novo reality da TV Globo Ana Clara, Boninho e Rodrigo Dourado explicam como será o programa, que estreia dia 13 de agosto

Cantar no chuveiro nunca fará tanto sentido quanto no “Estrela da casa”, novo reality show da TV Globo, com estreia marcada para o dia 13 de agosto na mesma faixa horária noturna ocupada pelo “Big Brother Brasil” (e com transmissão 24 horas para assinantes do Globoplay).



Exibida ao vivo de domingo a domingo na Globo, a ideia da atração inédita, sob comando de Ana Clara, será justamente matar a sede da audiência por um programa de confinamento — nos moldes do BBB —, com apelo musical. Todos os 14 participantes serão desconhecidos do grande público, porém, artistas em potencial, com o sonho em comum de viverem do canto.

Por 50 dias, o aspirante a estrela buscará planejar sua carreira, mostrando ao público toda a sua competência, com o lançamento semanal de um single que será crucial para o avanço no jogo (confira no quadro abaixo as principais dinâmicas do programa, que o Globo adianta com exclusividade). Mas, como aponta Boninho, diretor de gênero Variedades e Reality Shows, ser bom músico não bastará.





— Para conseguir mostrar o trabalho da melhor forma para todo o Brasil, os cantores precisarão lutar para se destacarem em dinâmicas e provas que não necessariamente estarão associadas à música — adianta ele. —Quem quiser ganhar precisará jogar e formar as alianças certas, porque também terá voto entre eles. E ainda encontrar a melhor maneira de conviver com os adversários e de cativar o público, tudo ao mesmo tempo.

O diretor, que também trabalhou no “Fama”, exibido entre 2002 e 2007 na TV Globo, ressalta a principal diferença entre os dois programas:

—A música não é o único elemento desta vez. “Estrela da casa” não é uma escola da música, está mais para uma grande arena. A proposta do “Fama” era a formação musical do cantor.

A grande questão que se impõe nesta dinâmica é: o público se apaixonará pelos artistas ou pelas pessoas por trás do talento? Ana Clara conta que está ansiosa para descobrir:

—Em outros programas, percebemos que as pessoas veem só o participante. No “Estrela da casa”, o fator música cria uma carga. O que vai pesar mais: o artista ser muito bom ou ser uma pessoa legal? Você pode adorar o que um cantor apresenta no palco e achar ele um bobo. Acontece, né?

O processo seletivo dos concorrentes seguiu a cartilha das 24 edições do “Big Brother Brasil”: histórias de vidas distintas, que sejam determinantes nas tomadas de decisão durante o jogo. Isso guiou a equipe depois da peneira feita por produtores ligados à música, essenciais num momento inicial.

— O primeiro critério de seleção foi o musical — diz Rodrigo Dourado, diretor artístico do “Estrelas da casa” e também do BBB. — Aí entrou em ação nosso time de produtores musicais, que foram conhecer esses novos artistas, que amam cantar e querem ficar conhecidos. Depois, nos dedicamos para o olhar do confinamento: personalidades, histórias e características que os tornam únicos. Algo fundamental, porque essas diferenças geram identificação e tornam o grupo cativante. Isso também, naturalmente, resulta em alianças e conflitos e movimentam a convivência.

Respeitável público

E cria também as torcidas, tão populares e essenciais nos reality shows. Elas terão poder no “Estrela da casa” em mais de um momento da semana. Não somente na eliminação, como também na escolha do chamado Hitmaker.



O posto tem a ver com os singles dos participantes. Cada um levará para a casa oito singles do seu estilo pessoal. Toda quarta-feira, uma canção será colocada em plataformas digitais, e quem tiver mais plays receberá o direito de se apresentar num show com a presença de um pequeno auditório, na área externa.



Curiosidade: a casa da nova estrela do país está sendo erguida no mesmo local onde é construída a do BBB, mas com cômodos diferentes, como um estúdio de gravação, por exemplo.

As visitas não estarão restritas a esta plateia ocasional. Está prevista, semanalmente, a participação de nomes importantes da indústria musical e artistas consagrados para incrementar a experiência — de quem está do lado de lá e de cá da TV.

— Cantores famosos participarão de diferentes maneiras, e uma delas é como convidados para trocas de experiências — conta Dourado. —Todo grande artista teve um começo, e é isso que eles compartilharão com nossos participantes. Tudo de maneira bastante intimista. Esse tipo de encontro já acontece no mercado musical.

O grande vencedor, que será conhecido em 1º de outubro, dia da grande final, ganhará R$ 500 mil e um contrato com a Universal Music, gravadora que gerenciará sua carreira e uma turnê por todo o Brasil.

— Lógico que terá o prêmio em dinheiro e tudo mais, mas estamos falando de um sonho comum a todos — diz Ana Clara. — A vontade de viver da música, algo tão difícil no nosso país.

No ritmo

Jogo novo, regras novas. De domingo a domingo, ao vivo, o programa “Estrela da casa” apresentará dinâmicas originais para o público aprender, engajar e torcer. A seguir, alguns dos “postos” mais importantes do novo reality da Globo e alguns desafios para os participantes.

‘Hitmaker’

Na casa mais musical (e vigiada) do Brasil, a semana começará na quarta-feira, quando os artistas lançarão um single de seu repertório. A partir daí, começará a contagem: quem terá mais plays nas plataformas de áudio até domingo? No programa ao vivo, depois do Fantástico, Ana Clara anunciará quem é o “hitmaker” da semana, aquele que fisgou a audiência e ganhará uma vaga no show semanal.

Estrela da semana

Para fazer sucesso na música, não bastará ter um hit, será preciso entender de business também. E a “estrela da semana” será o vencedor das dinâmicas que lidam com desafios da indústria. Às quintas-feiras, durante o dia, especialistas visitarão a casa para dar um workshop e trocar experiências com os artistas. Os experts também anunciarão um desafio, disputado por grupos. À noite, ao vivo, os integrantes do grupo vencedor disputarão uma prova entre si. Quem vencer estará imune, com vaga no show e indicação de dois concorrentes para a “batalha”. Os diretores ainda guardam a sete chaves os meandros da dinâmica da “batalha”.

Dono do palco

Durante o sábado também haverá prova ao vivo — o Globoplay transmitirá, para assinantes, 24 horas por dia da casa, como faz com o BBB. A disputa não terá nada a ver com música. É coisa de “reality show raiz”. Poderá ser prova de resistência, agilidade, ou que vier à cabeça da produção. O vencedor, o “dono do pal- co”, ganhará vaga no show se- manal, imunidade e indicação de concorrente para a batalha.

