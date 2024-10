Eugênio Barba e Julia Varley participam de encontro em Petrolina

A- A+

O diretor italiano Eugênio Barba e a atriz Julia Varley, dois grandes nomes do teatro mundial, estarão em Petrolina. A dupla participa do Encontro Internacional Pontes Flutuantes, que ocorre na cidade pernambucana de 22 a 24 de novembro.

Os dois artistas são integrantes do Odin Teatret, grupo sediado na Dinamarca e que comemora 60 anos em 2024. Um dos maiores encenadores contemporâneos, Eugênio é o criador do conceito de antropologia teatral.

Ao longo de três dias, o encontro vai reunir espetáculos, masterclass, oficinas e intercâmbio cultural entre artistas. A realização é da Cia Biruta de Teatro.



Diretores, atores, dançarinos e alunos de artes cênicas podem participar do projeto. As inscrições são realizadas através de um formulário eletrônico. Mais informações pelo e-mail [email protected] ou no telefone (87) 98149-7287.



