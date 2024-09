Ex-BBBs prestam homenagem a Boninho após saída de diretor da TV Globo: "Mudou a vida de muita gente"

A- A+

Leia também

• "Chegou a hora de voar solo": Boninho anuncia saída da Globo depois de 40 anos na emissora

• Turnê de Caju: Liniker anuncia data e local de show em Pernambuco; confira detalhes

• O que fazer no Recife no fim de semana? Confira nossa agenda cultural

Após o anúncio da saída de Boninho da TV Globo, nesta sexta-feira (13), ex-participantes do BBB - Big Brother Brasil usaram as redes sociais para prestar uma homenagem ao profissional, responsável por trazer o reality show para o país.



Nomes como Gil do Vigor, Ana Clara — atual apresentadora do " Estrela da casa" —, Arthur Picoli e Isabelle Nogueira exaltaram o Big Boss, maneira pela qual o diretor é apelidado, e ressaltaram que tiveram suas vidas totalmente transformadas pelo programa, há 22 anos no ar.

"Você é incrível e mudou a vida de tanta gente assim como a minha. Você faz parte da história", afirmou Amanda Meirelles, campeã do BBB 23.



"Você fará falta. Te amo e serei eternamente grato por ter me dado a maior oportunidade de minha vida!", agradeceu Gil do Vigor.



"Você é incrível! Obrigada por tudo", comentou Gleici Damasceno, vencedora do BBB 18.



"Não autorizei", brincou Lumena Aleluia, fazendo referência a uma frase que ela transformou em bordão no BBB 21.

Marcos Mion - Foto: TV Globo

Participantes do grupo Camarote, formado por celebridades, também prestara, tributo ao diretor. "Serei eternamente grata pela a oportunidade de ter participado do Big! Você é incrível, nosso eterno Big Boss! Voa, muito sucesso nessa nova fase", escreveu a bailarina e influenciadora Brunna Gonçalves, mulher da cantora Ludmilla. "Mano, como assim?? Tu é brabo. Satisfação de ter te conhecido. Que Deus ilumine e abençoe sempre", afirmou MC Binn, ex-participante do BBB 24.

Colegas de Boninho também usaram as redes sociais para desejar sucesso ao diretor. "Que você seja feliz", comentou Fátima Bernardes.



"Nada do que está acontecendo na minha vida teria sido da forma que está sendo se não tivesse começado através de você. Foi um privilégio chegar com você e aprender sobre essa máquina totalmente diferente que é a Rede Globo com quem tem 40 anos de casa! Posso colocar no meu currículo: eu fiz parte da era Boninho!", afirmou Marcos Mion.

Ex-apresentador do BBB, Tiago Leifert também se manifestou sobre o fato. "Te amo, Boss! Foi uma honra e um privilégio servir sob seu comando", escreveu ele, por meio do Instagram.



"Mestre!", comentou Tadeu Schmidt, atual apresentador do reality show.

O que aconteceu com Boninho?

O diretor Boninho, principal nome à frente de programas como BBB - Big Brother Brasil e "Estrela da casa", encerrou a parceria profissional com a TV Globo, nesta sexta-feira (13), após 40 anos de trabalho na emissora.



A empresa anunciou o fato,no fim desta tarde, por meio de comunicado à imprensa e aos próprios funcionários. Quem assume o posto de Diretor de Gênero Reality, cargo responsável pelo comando de todos os realities do canal, é Rodrigo Dourado, que já atuava como diretor artístico do BBB e do "Estrela da casa".

Boninho - Foto: Instagram/reprodução/arquivo

"A transição na Direção do Gênero Reality começa agora e vai até o final do ano. Boninho, como diretor, ainda conclui a entrega da temporada do Estrela da Casa, em exibição, e o Especial Roberto Carlos", explicou Amauri Soares, diretor executivo da TV Globo e dos Estúdios Globo.

Por meio de publicação no Instagram, Boninho afirmou que deixou a emissora em busca de "novos desafios".



"Chegou a hora de voar solo. Depois de 40 anos sendo TV Globo, decidi seguir outros caminhos. Confesso que o plano era me aposentar nessa empresa que faz parte de quem eu sou e grande incentivadora da minha paixão. Mas aos 62 anos, é exatamente a paixão que tenho, que está mais forte que nunca, que me motivou a topar os novos desafios que surgiram", ressaltou ele, que tinha o apelido de Big Boss no BBB, atração que comandou por 25 anos, desde a primeira edição do reality.

Por que Boninho saiu da Globo?

Neste mês, a TV Globo iniciou conversas com Boninho para uma "nova parceria como talento artístico, com quadros e participações em programas e desenvolvimento de novos projetos", como revelou a própria empresa.



Mas o diretor optou por seguir atuando como criador, agora de forma independente. "Após 40 anos de atuação, Boninho está encerrando seu ciclo na Globo", informou Amauri Soares. "Eu ainda tentei mantê-lo conosco, num novo modelo, atuando como talento do vídeo. Mas Boninho não aceitou. Preferiu seguir atuando como criador, agora de forma independente", acrescentou o diretor executivo da emissora.

Boninho frisa que deseja continuar trabalhando em projetos televisivos. "Sigo louco por fazer televisão e animado com as possibilidades que estão em meu futuro. Então, mesmo tendo uma proposta carinhosa da Globo para seguirmos juntos, decidi seguir para novos rumos, com desafios que a posição que estava nem sempre me permitia. Uma decisão que a Globo acolheu de forma gentil, como aliás, sempre foi nossa relação", destacou o diretor, casado com a apresentadora Ana Furtado.

Quem é Boninho?

Boninho foi um dos principais responsáveis por formatos estrangeiros (e consagrados) de realities shows para o Brasil, além de atuar na criação e desenvolvimento de programas na TV Globo.



O Big Boss, assim apelidado por sua atuação nas 24 edições do BBB, esteve à frente de programas como "No limite", "Hipertensão", "Jogo duro", "The voice Brasil", "The voice kids" e "The voice +", "SuperStar" , "Popstar", "Mestre do sabor", "Estrela da casa" e ainda de quadros como "Super chef" e "Jogo de panelas".

Filho do publicitário, empresário e diretor de televisão José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, mais conhecido pelo apelido Boni, Boninho (batizado com o mesmo nome do pai, José Bonifácio) começou a carreira aos 17 anos, na Rádio Excelsior, em São Paulo, e de lá seguiu para a Rádio Globo.

Em 1984, estreou na TV Globo com o programa "Clip Clip" e, a partir daí, dirigiu diversos projetos musicais: dos clássicos clipes para o Fantástico até a transmissão de festivais, shows e lives como "Rolling Stones", "Hollywood Rock", "Free Jazz", "Rock in Rio", "Especial Amigos", "Show da Virada" e "Especial Roberto Carlos", entre outros.

Em 1992, foi responsável pela criação e programação do canal Multishow. Participou ainda da criação de quadros de games do "Domingão do Faustão", da "TV Colosso" e do "Angel Mix".



Foi também responsável pela direção de núcleo de programas como "Caldeirão do Huck", "Vídeo Show", "TV Xuxa", "Estrelas", "Tamanho família" e "Domingão do Faustão" e, como diretor de Gênero, já esteve à frente de "Mais Você", "Encontro com Fátima Bernardes" e "É de casa", além de "Caldeirão com Mion", "Panelaço", "Carnaval", shows, transmissões de eventos e especiais musicais.

Veja também

Gugu Herança de Gugu: quem são os herdeiros do apresentador?