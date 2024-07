FIG 2024: confira a programação deste fim de semana

A- A+

O Festival de Inverno de Garanhuns (FIG) de 2024 segue com programação diversa neste fim de semana. Passam pelo palco entre sábado e domingo grandes nomes da música brasileira, como Banda Eva e Almir Rouche.

Vale lembrar, ainda, que apesar de contar com 21 polos, o evento segue, por enquanto, com atrações apenas no Palco Mestre Dominguinhos, principal ponto da celebração. O evento segue até 28 de julho no Agreste de Pernambuco e é tida como um dos mais importantes festivais do país.

Pela primeira vez, o festival é realizado unicamente pela prefeitura de Garanhuns. O FIG 2024 tem investimento total de aproximadamente R$ 19 milhões, com recursos do município, repasses do Governo de Pernambuco (R$ 3 milhões) e do Governo Federal, via Ministério do Turismo (R$ 1 milhão), e emendas parlamentares.

Atrações do sábado

Para o sábado, o público vai poder conferir atrações de primeira linha. A primeira delas chega já às 20h, com o pernambucano Ycaro Andrade. Em seguida, vai ser a vez do grupo Yahoo, às 21h, e o cantor João Bosco, às 22h20, comandarem a festa.

O encerramento do dia fica por conta do cantor Ritchie, às 23h40, e do grupo Biquíni, à 1h30. Com isso, a programação do FIG 2024 neste sábado aposta na diversidade musical para animar o público.

Público curte programação do Festival de Inverno de Garanhuns. - Foto: Felipe Souto Maior/Secult-PE

Confira, abaixo, a programação do FIG 2024 neste sábado (13).

Polo Mestre Dominguinhos

20h - Ycaro Andrade (PE)

21h - Yahoo (RJ)

22h20 - João Bosco (MG)

23h40 - Ritchie (RJ)

01h30 - Biquíni (RJ)

Shows do domingo

Neste domingo, o FIG 2024 vai receber grandes nomes da música brasileira. A festa no Palco Mestre Dominguinhos começa já às 20h, com Belinha Lisboa. Depois dela, se apresentam Almir Rouche, às 21h, e Banda Eva, a partir das 22h40. O encerramento fica por conta do grupo Timbalada.

Banda Eva integra programação do Festival de Inverno de Garanhuns neste domingo (14). - Foto: Luiz Fabiano/Divulgação

Após este fim de semana, a festa dá uma pausa na segunda-feira (15). O retorno é na terça (16), com abertura das atrações em outros polos.

Confira, abaixo, a programação do FIG 2024 neste domingo (14):

Polo Mestre Dominguinhos

20h - Belinha Lisboa (PE)

21h - Almir Rouche (PE)

22h40 - Banda Eva (BA)

0h30 - Timbalada (BA)

