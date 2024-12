A- A+

Famosos Filhos de Murilo Benício roubam a cena com fotos sem camisa e web comenta Garotos são fruto dos relacionamentos do ator com Alessandra Negrini e com Giovanna Antonelli e fazem sucesso nas redes

Antonio Benício Negrini saiu do treino e foi — na linguagem da internet — biscoitar em um story, no Instagram. Filho do ator Murilo Benício com a também atriz Alessandra Negrini, ele mostrou o resultado dos exercícios físicos em uma foto em frente ao espelho, ainda na academia.



Outro da família que vem chamando a atenção do público em fotos sem camisa é Pietro Antonelli, fruto do relacionamento dele com Giovanna Antonelli, reforçando a ideia da web que a genética é realmente “maravilhosa”, como dizem alguns internautas.





Murilo Benício e os filhos, Pietro e Antônio — Foto: Reprodução

“Murilo Benício só faz filho bonito! Que genética maravilhosa”, comentou uma fã em uma publicação do ator de novelas como “O clone”, “A favorita” e “Avenida Brasil”.





Nas fotos de Antonio, que é ator, escritor e artista plástico e tem 27 anos, as pessoas tem comparado muito as aparências dele com o pai. “Tal pai, tal filho, misericórdia”, brincou uma seguidora ao ver uma foto do garoto.

Nas publicações de Pietro, de 19 anos, os seguidores já clamam a “santa genética” que apontam haver na descendência de Murilo. Modelo, ele disse em entrevista ao jornal Extra que o trabalho com moda surgiu de maneira natural em sua vida: “Faço fotos desde bem pequeno e gosto. Me interesso muito por moda e tal. Mas o maior motivo de eu trabalhar também nessa área é por encaixar muito bem no meu estilo de vida, saudável e ativo”.

Além de Alessandra Negrini e Giovanna Antonelli, Murilo Benício também se relacionou com a dramaturga Manuela Dias, a jornalista Cecília Malan e as atrizes Guilhermina Guinle e Débora Falabella, porém não teve outros filhos nesses relacionamentos.

