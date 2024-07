A- A+

MEMÓRIA Francisco Julião: Fundaj recebe doação do acervo do líder das Ligas Camponesas Cláudio Aguiar, biógrafo do advogado e político pernambucano, entregou à instituição materiais como livros, artigos, correspondências e documentos oficiais

A morte de Francisco Julião, que liderou o movimento das Ligas Camponesas, completa 25 anos nesta quarta-feira (10). Aproveitando a data, a Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj) anunciou que agora detém o acervo do advogado e político pernambucano.

O material entregue à instituição estava sob a guarda do escritor, pesquisador e ensaísta Cláudio Aguiar, que propôs a doação em abril deste ano. Em 2015, o autor recebeu o Prêmio Jabuti pelo livro “Francisco Julião, uma biografia”, publicado pela Editora Civilização Brasileira (Rio de Janeiro).

Entre os documentos recebidos pela Fundaj, estão livros, artigos, entrevistas, iconografia e correspondências, além documentos oficiais produzidos a respeito do político, como os relatórios do SNI e do DOPS. A coleção integrou a pesquisa realizada pelo biógrafo de Francisco Julião ainda em 2003.

O acervo recém-recebido dialoga com outras documentações já preservadas pela Fundaj sobre Francisco Julião. A instituição já possui, por exemplo, um conjunto de documentos textuais sobre o líder das Ligas Camponesas, doados por sua filha, Anatailde Crespo.

Francisco Julião nasceu em Bom Jardim, no Agreste de Pernambuco, em 1915, e faleceu em Cuernavaca, capital do estado mexicano de Morelos, em julho de 1999. Formado pela Faculdade de Direito do Recife, na década de 1950, ganhou grande destaque como líder das Ligas Camponesas.

