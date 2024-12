Gilberto Gil recebe título de doutor honoris causa da UFRJ

A- A+

Giberto Gil recebeu o título de doutor honoris causa pela Universidade Federal do Rio de Janeiro na noite da última terça-feira (11), das mãos do reitor Roberto Medronho. A cerimônia aconteceu no no salão Leopoldo Miguez da Escola de Música.

Doutor honoris causa é um título dado a personalidades com importância em áreas de cultura, educação, ciências e política a pessoas de fora do ambiente universitário.

Ao fim do evento, Gil, que ocupa a cadeira de número 20 da Academia Brasileira de Letras, cantou a música "Tempo rei" acompanhado da Orquestra da UFRJ.

Veja também

NETFLIX Bryan Johnson: milionário americano que quer 'voltar aos 18 anos' terá documentáriO