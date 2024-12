Globoplay: confira sete filmes para curtir durante as férias de verão

A- A+

Leia também

• Comédia romântica ou cenas quentes? Confira sete filmes de verão para assistir na Netflix

• Confira os melhores filmes de Natal na Netflix para assistir em família em 2024; veja lista

• Globoplay, Disney+, Max e Apple TV+: confira as estreias de dezembro de 2024 das plataformas

O amor de Eduardo e Mônica, eternizado em canção, férias que são pura roubada e uma adaptação dos quadrinhos de Mauricio de Sousa para toda a família. O Globo preparou uma lista com filmes disponíveis no catálogo do Globoplay que são perfeitos para curtir durante o fim de ano e as férias de verão. Com um detalhe a mais: todos os longas da seleção são brasileiros.

'Bem-Vinda a Quixeramobim' (2021)

“Bem-Vinda a Quixeramobim” é uma comédia que tem o sertão nordestino como cenário. Com um enredo que mistura humor e drama, a história acompanha uma mulher que se muda para uma cidade do interior. Um filme leve, mas com doses de reflexão sobre identidade e pertencimento.

'Eduardo e Mônica' (2020)

Baseado na canção homônima de Renato Russo, “Eduardo e Mônica” traz a história de amor entre um estudante de cursinho e uma universitária. O casal, vivido por Alice Braga e Gabriel Leone, parece não ter nada em comum mas, como diz a letra gravada nos anos 1980 pelo Legião Urbana: "Mesmo com tudo diferente, veio meio de repente, uma vontade de se ver".

'O Rio do Desejo' (2022)

Ambientado no Rio de Janeiro, “O Rio do Desejo” explora as complexidades dos relacionamentos humanos e os desejos conflitantes que nos movem. Tudo isso com fortes elementos culturais brasileiros.

'Os Farofeiros' (2018)

“Os Farofeiros” é uma comédia que acompanha um grupo de amigos que se reúne para um fim de semana de verão em um resort, mas as coisas não saem como planejadas. No elenco, Cacau Protásio, Danielle Winits e Charles Paraventi.

'Desapega!' (2023)

No longa, Glória Pires é uma ex-compradora compulsiva que, após sete anos de autocontrole, enfrenta um novo desafio: liderar um grupo de apoio a acumuladores e compradores compulsivos. Ela terá sua capacidade de resistir aos impulsos consumistas e proteger seus recursos financeiros colocadas à prova.

'Turma da Mônica: Laços' (2019)

Na primeira adaptação dos quadrinhos criados por Mauricio de Sousa, Cebolinha convoca seus inseparáveis amigos Mônica, Magali e Cascão para executar um de seus "planos infalíveis". A missão? Resgatar o cachorro Floquinho, que desapareceu misteriosamente. O quarteto embarca em uma jornada que reforça os valores de amizade e coragem.

Veja também

Famosos Filho de Preta Gil atualiza quadro de saúde da mãe após cirurgia: "Ela é uma guerreira"