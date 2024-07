A- A+

Invocação do mal 4 "Invocação do mal 4", do mesmo universo cinematográfico de "Annabelle", ganha data de estreia Patrick Wilson e Vera Farmiga estão no elenco

A Warner Bros. Pictures anunciou a data de lançamento de "Invocação do mal 4", último capítulo da franquia que gerou sucessos como "Annabelle" e "A freira". Mais uma vez estrelado por Patrick Wilson e Vera Farmiga, nos papéis de Ed e Lorraine Warren, o longa tem estreia prevista para o dia 5 de setembro de 2025.

"The conjuring: last rites", ainda sem título brasileiro, contará com direção de Michael Chaves e roteiro de David Leslie Johnson-McGoldrick.

As filmagens acontecem no segundo semestre de 2024. A franquia acabou no noticiário brasileiro por uma má notícia.

Uma boneca Annabelle, vista nos filmes, foi perdida após incêndio na Casa Warner, exposição que sofreu um incêndio na madrugada nesta terça-feira (9), no estacionamento do shopping Nova América, em Del Castilho, na Zona Norte do Rio.

Após o incidente, fãs da franquia passaram a "culpar" o boneca por causa do incêndio.

