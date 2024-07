A- A+

CINEMA "Soviética": com Duda Nagle, filme de ação pernambucano estreia nesta quinta-feira (4) Nomes como Roberto Rowntree, Flávio Barra, Jeison Wallace, Ely Sabinno e Fillipe Ramos também estão no elenco do longa-metragem

“Soviética” é um thriller psicológico gravado em Pernambuco e dirigido por Fillipe Ramos. Realizado de forma independente, o filme estreia em sessão única, nesta quinta-feira (4), às 18h, no Cine Teatro Samuel Campelo, em Jaboatão dos Guararapes.

O longa-metragem é assinado pela Pinoia Filmes, produtora conhecida pela criação de cenas de ação com atores e dublês para vídeos do YouTube. As gravações ocorreram em 2019 e o projeto foi financiado pelos seus próprios criadores.

No elenco do filme, estão nomes como Duda Nagle, Roberto Rowntree, Flávio Barra e Jeison Wallace. Além de dirigir, Fillipe Ramos também surge como ator. Para viver a protagonista, a atriz Ely Sabinno passou por treinamento que incluiu técnicas de luta, dublês e até mesmo manuseio de armas.

Repleta de ação e mistério, a trama gira em torno da personagem Irina Monzikov. Lutando para distinguir realidade de ilusão, ela é confrontada por eventos recentes entrelaçados a memórias do passado. A personagem embarca em uma jornada de autoconhecimento e descoberta, onde cada passo no labirinto de sua mente questiona não apenas sua sanidade, mas também a própria natureza da existência humana.

Serviço:

Estreia do filme “Soviética”

Nesta quinta-feira (4), às 18h

No Cine Teatro Samuel Campelo (Praça Nossa Sra. do Rosário, 510 - Centro, Jaboatão dos Guararapes)

Entrada mediante a doação de 1 kg de alimento, que será destinado ao Mesa Brasil

Veja também

Lily Allen Lily Allen cria perfil em plataforma erótica e revela preço