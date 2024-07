Iza dedicou música romântica a Yuri Lima e se declarou no último show: "Te amo, amor"

A- A+

No último fim de semana, Iza se apresentou na praia de Iracema, em Fortaleza (CE), e se declarou ao então namorado, o jogador de futebol Yuri Lima, ao cantar a música “Exclusiva”, cujos versos são dedicados a ele mesmo.



“Te amo, amor”, disse ela ao fim da performance. Grávida de seis meses, a cantora anunciou na última quarta-feira (10) que rompeu com o atleta após descobrir ter sido traída.

A letra da música foi escrita por Vitão, porém a própria Iza disse que a canção era um pedido especial em homenagem a Yuri.





“Eu pedi essa música… E quem escreveu essa música é um artista que eu admiro muito. É um artista que, por incrível que pareça, tem uma sensibilidade muito especial para perceber o feminino e eu acho ele inacreditável, que é o Vitão”, disse ela, de acordo com o portal Terra.





Iza e o namorado, Yuri Lima — Foto: Reprodução/Instagram

Mas não era só Iza quem fazia as declarações públicas de amor. Em 31 de dezembro do ano passado, Yuri fez uma publicação que afirmava querer passar 2024 junto com a cantora: “Um ano com você, meu amor! E muito mais quero viver. Obrigado por iluminar tudo ao meu redor. Vem comigo em 2024? Te amo”, se declarou.

E, dizia ele, que essa promessa era para a vida toda: “Eu vou fazer você sorrir assim pro resto da vida, se acostuma”, escreveu em outra postagem, no Instagram, em abril deste ano.

Iza dedica música a Yuri Lima

Na canção "Exclusiva", a cantora observa estar cheia de amor para dar. Em alguns versos, aliás, quando Iza canta querer se apaixonar novamente, pode haver certa menção ao último relacionamento, vivido com o produtor musical Sérgio Santos, com quem chegou a se casar.

Em uma estrofe, Iza chega a mencionar casamento: “Sempre que você não tá/ Fico tão, fico tão blue (triste)/ Se você não aparece/ Casa comigo”, dizem os versos.

Veja a letra de “Exclusiva”, dedicada a Yuri Lima:

"É que eu sou cheia de querer alguém Me apaixonar de novo é sempre necessário É que eu sou cheia de querer alguém Me apaixonar de novo é sempre bom demais

Eu vou te chamar de meu sol Tudo é tão, tudo é tão bom Demais pra ser verdade Tudo é tão, tudo é tão bom Sempre que você não tá Fico tão, fico tão blue Se você não aparece Casa comigo, me esquece Maluca do amor

Ai, por que dói tanto se apaixonar?

Baby, me diz que você não vai fazer com pressa Tô amando quando você desce Tá tocando meu umbigo com a testa Tô tocando um pedaço do céu Tô ouvindo cores no ar Sentindo de novo como é amar

Baby, me diz que você não vai fazer com pressa Tô amando quando você desce Tá tocando meu umbigo com a testa Tô tocando um pedaço do céu Tô ouvindo cores no ar Sentindo de novo como é amar

Baby, me diz O que tu vai fazer comigo Que não vai fazer com pressa, a-ai Baby, me diz Que tu não quer ir embora Que tu quer perder a hora assim

Baby, pode pá se apaixonar Vem, me bola na tua Baby, pode pá se apaixonar Vem que eu tô tão na tua

Mô, será que dá ver Como eu fico com você Viver é fácil assim Eu e tu

Ai, por que dói tanto se apaixonar?"

Veja também

LUTO Benji Gregory, ex-ator mirim do seriado 'Alf, o ETeimoso', é encontrado morto aos 46 anos