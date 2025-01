A- A+

No último domingo (19), a pernambucana Joselma teve que responder uma pergunta um tanto quanto curiosa: "Olinda é uma cidade de Salvador?". Durante uma conversa na área externa, a olindense respondeu a dúvida do gêmeo João Gabriel. Ele pensou que a cidade pernambucana estava localizada na capital do estado da Bahia

A dona de casa explicou que o município ficava perto da Capital pernambucana, além de mencionar o fato de Olinda e Recife serem consideradas cidades-irmãs. O jovem salva-vidas de rodeio de 21 anos ainda perguntou se a Veneza Brasileira era uma cidade do interior. Ainda que perplexa com as dúvidas do pecuarista, dona Delma respondeu todas elas.

Confira o momento:

"Olinda é qual Estado? Salvador?"

"Olinda é Recife, Pernambuco!"

"Recife é cidade do interior?"

"É não, é capital. Outra cidade. Irmã gêmea Recife e Olinda."

"A senhora sabe quantos habitantes tem em Olinda?"

"Ah, muito." #BBB25 pic.twitter.com/rxAT0it8Rf — Sérgio Santos (@ZAMENZA) January 19, 2025

Veja também