Trilha Musical Kenya Sade retorna aos bastidores do "The Masked Singer Brasil"

O tempo tem sido o grande aliado de Kenya Sade na televisão. Pelo segundo ano consecutivo, a jornalista assume a função de repórter dos bastidores do programa “The Masked Singer Brasil”.



De volta aos estúdios da competição entre famosos, Kenya ressalta que retorna ao talent-show de forma mais segura. “Nesta temporada, sinto que estou me divertindo ainda mais. Se na anterior eu já me jogava, agora estou realmente aproveitando cada momento”, afirma.



Ao lado da apresentadora Eliana, Kenya Kenya lidera a investigação para descobrir quem são as personalidades mascaradas a partir da interação com a plateia e os fantasiados fora do palco.



As fantasias dos participantes são inspiradas em personagens icônicos das telenovelas brasileiras, revisitando momentos marcantes da cultura e memória do país.



“É um prazer estar aqui. Eu estou imensamente feliz de estar de volta nessa temporada do ‘The Masked Singer’ que celebra esses 60 anos da Globo, trazendo os personagens de novelas a que cresci assistindo”, valoriza.



Para a temporada de 2025, Kenya ganhou o auxílio de Eliana no palco. A apresentadora, que dividiu a função com Ivete Sangalo anteriormente, ressalta a boa sinergia com a loura recém-chegada à Globo.

“Estar ao lado da Eliana, que é uma das maiores apresentadoras deste país, é uma honra. E preciso dizer: ela é muito generosa. Tivemos muitas trocas nos bastidores, e ela me disse que queria estar ainda mais próxima de mim e do público. Isso fez com que nossa conexão nesta temporada ficasse ainda mais forte”, elogia.

Kenya renovou seu contrato com a Globo até 2026 e é figura conhecida no universo musical da emissora. Além do “The Masked Singer”, ela participa da cobertura dos principais festivais exibidos pela Globo e Multishow, como “Rock in Rio”, “The Town” e “Lollapalooza”.



“Eu passo boa parte do ano viajando, cobrindo festivais, participando de realities musicais e coberturas de shows, estou sempre em contato com tantos artistas incríveis do nosso país. Tem sido uma parceria incrível nos últimos anos, com muito crescimento”, vibra.

"The Masked Singer Brasil” – Domingo, às 16h, na Globo.

