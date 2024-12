Maiô usado por Pamela Anderson em 'Baywatch' será exibido em museu de Londres

A- A+

O lendário maiô usado por Pamela Anderson na série "Baywatch" estará ao alcance dos olhos do público em um museu de Londres. A peça, um dos figurinos mais icônicos dos anos 1990, fará parte da exposição "Splash! A Century of Swimming and Style", dedicada à natação, que estará em cartaz no Design Museum a partir de março do ano que vem.



A atriz canadense usou o maiô na série entre 1992 e 1997. O traje de banho ajudou a torná-la símbolo sexual daquela década — e isto a catapultou para a fama absoluta, mas também pode ter sido seu infortúnio. Depois de "Baywatch", Pamela Anderson foi praticamente escanteada por Hollywood, relegada a papéis sem muita expressão no cinema e na televisão.





De acordo com a descrição da exposição, "Splash! A Century of Swimming and Style" vai explorar a evolução da natação em seus contextos sociais, culturais, tecnológicos e ambientais nos últimos 100 anos.



Além do famoso maiô, a mostra vai reunir outros objetos como a primeira medalha de ouro olímpica de natação solo conquistada por uma mulher britânica (Lucy Morton nos 200 m peito nos Jogos de Paris de 1924); o agora proibido LZR Racer (um maiô de alto desempenho desenvolvido pela Speedo e pela NASA, que levantou a discussão sobre "doping técnico"); e um modelo arquitetônico detalhado do Centro Aquático de Londres 2012, projetado por Zaha Hadid.

