Famosos Mani Reggo quebra o silêncio e fala sobre término com Davi no Domingo Record Empreendedora disse que preferiu se calar por estar 'preservando' seus sentimentos

Em entrevista ao Domingo Record deste domingo (1), Mani Reggo, ex-namorada de Davi Brito, falou sobre o fim da relação, a decepção com campeão do BBB 24, e revelou ter perdido 12 quilos após o término. O programa também mostrou seu emocionante reencontro com a irmã Patrícia, que vive na Itália.

A empreendedora disse ter se concentrado no trabalho, na sua barraca de lanches em Salvador, capital baiana, onde o agora milionário ex-namorado a ajudava antes da fama.



Foi lá que Mani recebeu a repórter Lorena Coutinho e se emocionou ao lembrar a importância do local de trabalho para a sua recuperação: "Eu tive momentos muito felizes nessa barraca. Foi nela que consegui me sustentar, pagar o meu carro", disse ela em relação ao automóvel que foi emprestado a davi para que ele trabalhasse como motorista de aplicativo.





Se dizendo uma pessoa reservada, Mani diz que optou por só quebrar o silêncio agora, e que, mesmo decepcionada com Davi, não o quer criticar publicamente: "Me calei, não porque que estava errada em alguns momentos, mas porque eu estava me preservando, preservando os meus sentimentos. As pessoas criaram muitas mentiras. É muito duro você escutar algo que você não é. Isso me machucou muito".

Ao final da reportagem, Mani, que estava reunida com os pais e as três irmãs, se emocionou com a chegada surpresa de Patrícia, irmã que se mudou para a Itália e o filho adolescente, Francesco.

Relembre a separação

A separação se tornou pública quando Mani Reggo parou de seguir Davi Brito no Instagram. A empreendedora de 41 anos também mudou o status de relacionamento na bio: ela não se descreve mais como esposa do campeão. Após um desabafo nas redes em que se mostrau magoada com o ex-companheiro, recebeu o carinho de fãs e famosos nas redes.

"Estamos com você, força", comentou o ex-BBB Gil do Vigor. "Um beijo imenso em você", disse ainda a a atriz Carolina Dickerman. A sereia Yasmin Brunet foi mais sucinta e deixou um emoji de coração.

Mani, como ficou conhecida nos últimos meses, publicou um longo post na rede social em que se mostra machucada com as falas de Davi em rede nacional, que disse em entrevista no "Mais você" que ele e a companheira estavam ainda "se conhecendo".

"Peço a compreensão pelo silêncio nas últimas 48 horas", escreveu. "Esse momento serviu para que eu não cometesse excessos ou julgamentos os quais as informações ainda eu não tinha processado. O sentimento é que em pleno século XXI, depois de ser mãe aos 16 anos do meu único filho, de ter passado e ainda passar (como todos) muitas dificuldades, ter que saber da mudança do status do meu relacionamento por entrevistas, e outra que ainda estamos nos conhecendo, ouvindo, não pelos comentários de internet, mas as palavras que saíram em rede nacional vindas de uma pessoa que conviveu já a tempo suficiente para termos uma relação de cumplicidade. E que como um passe de mágica, passo a ser como um produto onde uma pessoa escolhe em qual a prateleira que deverei estar".

