Música Marcelo D2 lança primeiro volume do álbum "Manual prático do novo samba tradicional" "Esse primeiro volume sincretiza releituras de clássicos do samba, da minha carreira e algumas composições inéditas que tive a honra de interpretar", explica D2

Marcelo D2 segue explorando o universo do samba em suas novas produções fonográficas. O artista carioca lançou, nesta semana, o primeiro dos quatro volumes do álbum "Manual prático do novo samba tradicional", já disponível nas plataformas de música.



O disco reúne alguns hits de sucesso nas rodas de samba do Rio de Janeiro (RJ) como "Estou voltando", parceria de Almir Guineto (1946 – 2017) com Adalto Magalha (1945 – 2016) e José Roberto Bezerra, o Capri.

"Extensão de 'IBORU' e uma materialização do movimento que eu e luiza temos construído junto com o Punhado nos palcos no último ano, esse primeiro volume sincretiza releituras de clássicos do samba, da minha carreira e algumas composições inéditas que tive a honra de interpretar", explica D2 em uma postagem no X (antigo Twitter).

Marcelo D2 lançou novo álbum | Foto de capa: Wilmore Oliveira com arte de Frederico Antunes

Sobre o álbum

"Manual prático do novo samba tradicional" será disponibilizado na íntegra até o Carnaval de 2025. Este primeiro volume foi batizado com o nome de Dona Paulete, mãe do rapper sambista falecida em 2021.



Além de sucessos das rodas de sambas cariocas, o artistas também selecionou sambas como "Maneiras" (Silvio da Silva, 1987) e "Como um caso de amor" (André Renato e Ronaldo Barcellos, 2011), eternizados nas vozes de Zeca Pagodinho e Arlindo Cruz, respectivamente. Também houve espaço para temas autorais em "Desabafo" (Marcelo D2 e Nave, 2008).

A produção musical ficou a cargo da dupla Os Fita, em parceria com Nave e Fejuca, que se revezaram nas sete faixas do disco idealizado por D2 com Luiza Machado.



Ouça:

