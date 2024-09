A- A+

FAMOSOS Marina Sena agride mulher após provocação e se arrepende: "peço desculpas" Cantora deu um tapa e jogou água em jovem que fez piada relacionada ao seu namoro com Juliano Floss

Marina Sena virou assunto nas redes sociais ao aparecer em um vídeo, que viralizou nesta segunda-feira (16), agredindo uma mulher. A cantora teria reagido a uma provocação relacionada ao seu namoro com o influenciador Juliano Floss.

Uma menina passou pela Marina Sena e Juliano e gritou: “cade a Vivi?” E aí a Marina Sena foi lá jogar água nela



O desentendimento ocorreu no dia 7 de setembro, durante o show do cantor The Weeknd, em São Paulo. Ao ver o casal em um corredor, a jovem não identificada perguntou “cadê a Vivi?”, em referência à influenciadora Vivi Wanderley, ex-namorada de Juliano e que também era amiga de Marina.

Em outro vídeo, a anônima aparece confessando que provocou a artista. “Acabei de gritar: Cadê a Vivi?”, diz. Marina chega por trás e dá um tapa na jovem, além de jogar água nela. Um segurança precisou intervir e separar as duas.



Diante da repercussão do assunto, a cantora precisou se pronunciar nas redes sociais. “Foi a primeira vez que algo assim aconteceu comigo, jamais havia sido atacada fora da internet, um ataque em nome de narrativas criadas nas quais eu não participo”, iniciou.

No texto, Marina diz que jamais imaginou que agiria assim, levando em conta seu “temperamento sempre calmo”. A cantora reconheceu que errou, mas também fez um pedido ao fãs.

“Peço desculpas, pois não faz parte de mim esse tipo comportamento, e também peço consciência das pessoas para não levarem seu ódio gratuito a pessoas que, embora não acreditem, são seres humanos vivendo a vida real, a vida real não se resume a teorias da conspiração criadas na internet”, finalizou ela.

