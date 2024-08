A- A+

MODA Moda Preta Autoral: desfile celebra ancestralidade diaspórica e africana no Recife Evento será realizado neste sábado (3), no bairro da Várzea, Zona Oeste da cidade

O bairro da Várzea, na Zona Oeste do Recife, recebe, neste sábado (3), a terceira edição do projeto Moda Preta Autoral.

O objetivo é apresentar uma coleção de roupas confeccionadas em tecidos trazidos da África, e que, ganharam, modelagem, estilo e inovação sob o olhar e mãos dos jovens, homens, mulheres e público LGBTQIAPN+.

O evento tem a proposta de celebrar a diversidade ancestral, por meio da moda autoral diásporica, africana e brasileira em uma experiência que une criatividade, sustentabilidade e história.

A mostra será aberta ao público no Centro de Atividades Domésticas Nossa Senhora do Carmo (CAD), rua Francisco Lacerda, nº 440, no bairro da Várzea, Zona Oeste do Recife, a partir das 17h.

Os estilistas internacionais e recifenses, especializados em moda autoral africana, Jéssica e Rodrigo Zarina, vão apresentar, à plateia, como foi o passo a passo para chegar ao resultado de cada obra, juntamente com cada aluno do curso.

A programação também traz a apresentação de uma palestra para pessoas interessadas em criar, elaborar e produzir seu projeto cultural.

A formação, que tem por tema: “Eu tive uma ideia, o que eu faço agora”?, será ministrada pelo educador social e produtor cultural, Danilo Carias. A aula tem início às 14h e não precisa de inscrição.

A plateia confere em seguida o espetáculo de dança do projeto Sankofa, mediado pelo pesquisador, professor, capoeirista Orun Santana.

A apresentação busca trazer ao público um conjunto de intervenções artísticas de danças negras. A mostra acontecerá das 15h às 17h.

Ainda dentro da agenda cultural do evento, está programada uma oficina sobre cultura e empreendedorismo, embalada por uma apresentação musical do grupo Dinda Salu e o Forró Rabecado.

Os projetos Moda Preta Autoral e Sankofa - a dança como presente, são apoiados pela Lei Paulo Gustavo, por meio da Secretaria de Cultura de Pernambuco.

Moda Preta Autoral: confira programação

14h às 15h - Palestra com o tema: “Eu tive uma ideia. O que eu faço agora?” com o educador social e produtor cultural Danilo Carias (acesso gratuito)

15h às 17h - Espetáculo SankofaJAM – Orun Santana e Convidados

17h às 18h - Desfile Moda Preta Autoral com o tema: “Nas encruzilhadas encontrei o amor” dirigido pela marca Zarina, participação especial do Tambor Ancestral e Orun Santana e convidados

18h30 às 20h – Apresentação musical com Dinda Salú e Forró Rabecado



