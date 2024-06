A- A+

ENTREVISTA "Na cama com Pitanda": Pitel diz qual ex-BBB gostaria de receber no programa Ex-sisters comandam atração do Multishow que estreia nesta segunda-feira (10)

Pouco mais de dois meses depois do fim do BBB 24, Fernanda Bande e Giovanna Pitel estão de volta à TV, agora livres, leves e soltas - mas de novo na cama que marcou a passagem das duas pelo confinamento.



As ex-sisters, que ficaram famosas pelas confabulações no quarto Gnomos, comandam, a partit desta segunda-feira, o programa de entrevistas "Na cama com Pitanda", no Multishow.

São dez episódios, no ar de segunda a sexta-feira, a partir das 20h30, com convidados como Deborah Secco, Ed Gama, Valentina Bandeira e Diogo Defante.







A dupla, que estreia como apresentadora, conversou com o Globo no intervalo de uma gravação sobre o novo papel, sonhos e a famosa touca e viseira que tanto usavam na casa do reality show.

O Globo: O que tem sido mais difícil nesta nova profissão de apresentadora?

Fernanda Bande: O mais difícil tem sido se preparar para algo totalmente novo na minha vida e em pouco tempo. Claro que a gente tem toda uma preparação e uma equipe maravilhosa por trás. E pelo programa ter a nossa cara, o nosso jeito, facilita todo o processo. Amo esse universo de televisão e com esse apoio que tivemos, admito que estoou mais tranquila e me divertindo muito nas gravações.

Giovanna Pitel: Acho que não me cobrar tanto, porque esse é o começo do programa, sabe? É a primeira vez que estou nessa posição de apresentadora, mas, ao mesmo tempo, se a gente chegou até aqui foi porque as pessoas gostaram da gente como a gente é, se identificaram de alguma forma. Então, é tentar equilibrar isso tudo e me divertir durante o processo, que está sendo incrível.

No que vocês acham que têm se saído melhor neste papel?

Fernanda: Acho que um ponto forte meu é ficar muito confortável em frente às câmeras, já tinha experiência com isso antes. Então, saber para qual câmera olhar, posicionamento, o melhor ângulo… é algo que já tenho mais facilidade.

Pitel: Estou gostando muito do bate-papo com os nossos entrevistados. Tivemos um apoio incrível da Globo na preparação para o programa. Tivemos aulas de teatro, posicionamento na frente das câmeras, postura, temos uma equipe maravilhosa que dá todo suporte nas gravações, então acho que isso acaba refletindo na hora que recebemos os convidados. Quando liga a câmera para valer, tudo acaba acontecendo naturalmente porque eu já estou ali super à vontade!

Fernanda sempre usava uma meia da sorte no BBB... Vocês têm uma preparação especial antes das gravações? Um amuleto, uma oração, meditação?

Fernanda: Bem antes de entrarmos no set, repasso todas as respirações que a nossa fonoaudióloga nos ensinou.

Pitel: Respirar fundo, agradecer e pedir proteção. Não tem erro!

Qual convidado do programa deixou vocês mais nervosas? E quem mais surpreendeu?

Pitel: As gravações ainda estão rolando, mas, do que já fizemos até aqui, acho que ficamos mais nervosas no piloto (risos). Por ser o primeiro programa, é nele que a gente vê o que funciona, o que não, o que pode ser melhorado e tudo mais. Mas conforme a gente vai fazendo, a gente vai pegando o jeito e vai melhorando, então acho que estamos indo bem. O que mais nos surpreendeu foi a quantidade de gente que precisa para fazer um programa.

Quem é o convidado dos sonhos de cada uma?

Fernanda: Ah, o Selton Mello. Meu sonho é entrevistar ele!

Pitel: Todos confirmados são um sonho pra mim (risos)!

Qual o ex-BBB vocês gostariam de receber na cama? Qual pergunta gostariam de fazer?

Pitel: Seria o Michel e perguntaria pra ele quando vai ser o casamento (risos).

Veremos a touca ou a viseira na cama de Pitanda?

Fernanda: Será? Vou fazer um suspense. A gente até usou em algumas fotos, pode ser que elas apareçam por aí em algum momento do programa, quem sabe né? (risos). Não vou dar spoilers porque vocês precisam assistir para descobrir!

Pitel: O que vocês acham? (risos). A touca e a viseira acabaram virando um traço da nossa personalidade! Inclusive, eu fiz uma tatuagem de um gnomo usando uma touquinha de cetim para marcar o momento que vivi lá dentro do BBB e que foi um divisor de águas na minha vida. (Mas) não vou entregar muito o jogo pra não perder a graça.

