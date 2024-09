Natália Santana lança clipe da música "Meu Plano"

A- A+

Natália Santana lança “Meu Plano”, seu novo clipe, neste sábado (7), às 18h, na Casa Buliçosa, no bairro de Santo Amaro, no Centro do Recife. O lançamento será acompanhado de um pocket show da artista.

Acompanhando uma música que versa sobre desilusão amorosa e planos de amor frustrados, o clipe é protagonizado por Patrícia Costa. Vestida de preto, a bailarina dança sobre essa premissa da expectativa versus a realidade.

“Meu Plano” é uma parceria de Natália com Patrícia Naia e tem direção de Carlos Lima. A canção encerra o ciclo do EP “Chão”, primeiro trabalho da cantora.



Formado por composições autorais feitas em parcerias com poetas, o EP traz quatro faixas. Três delas já contam com clipes no canal da cantora no YouTube.



Veja também

FAMOSOS Gusttavo Lima comenta apreensão de jatinho em operação que prendeu Deolane