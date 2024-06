Nicola Coughlan posa para marca de Kim Kardashian e divide a web

A- A+

A atriz Nicola Coughlan, protagonista da série Bridgerton é o rosto de uma nova campanha da marca Skims, de Kim Kardashian. Nas fotografias, a irlandesa troca os vestidos largos da série por peças mais justas, para se destacar num cenário que lembra uma pintura Renascentista.

No entanto, ela continua a não querer assumir um posto de “influencer de aceitação corporal”.

No ensaio publicado nas páginas da marca, Coughlan aparece utilizando um vestido slip que molda o corpo, dando destaque as suas curvas. Segundo a revista People, a artista está muito satisfeita com a proposta da Skims e elogia o conceito proposto.

“Sou fã da Skims desde o início. Tem sido a minha roupa de descanso no set [de filmagens] desde o primeiro dia. Adoro o fato de ser uma marca que faz com que todas as pessoas se sintam fantásticas” disse Coughlan.

A fundadora da marca, Kim Kardashian, também se mostrou feliz com a parceria entre a Skims e sua nova garota-propaganda. Além disso, a empresária elogiou Nicola Coughlan. “A Nicola é uma inspiração nas telas e não só isso, deu vida à campanha com a sua inegável beleza e energia”, disse Kardashian.

A campanha também agitou a web com comentários diversos. Alguns deles, são contra a parceria, tal como um fã da atriz que comentou "Nicola... você é uma rainha, mas se associar a Kardashian?". Outros lembram de uma polêmica de 2022, quando a Skims foi alvo de acusações de trabalho forçado "Os fabricantes da Skims em Myamar são obrigados a trabalhar horas enormes sem remuneração e, se não cumprirem as quotas, não recebem qualquer pagamento".

Mas também existem aqueles que apoiam a atriz, como o seguidor que disse "vocês sabem que é possível adorar a Nicola e, ao mesmo tempo, não apoiar as marcas com as quais não estão de acordo, certo?". Por conta da dimensão que os debates estavam ganhando nas publicações, a marca restringiu os comentários.

A campanha também chama atenção para o debate sobre o padrão de beleza imposto pela sociedade e a falta de referências corporais na indústria da moda e beleza.

Nicola Coughlan pouco a pouco está se tornando um símbolo dessa militância. Antes de aparecer com vestidos que destacam seu corpo, a irlandesa, em entrevista à Radio Times, confessou que "há uma cena [em Bridgerton] em que estou muito nua em frente à câmara e essa foi uma ideia minha, uma escolha minha. Me pareceu a melhor firma para dizer para deixarem de falar do meu corpo" revelou.

