DIVERSÃO Novos videogames difíceis viram sucesso de público em vídeos de reação no YouTube e Twitch Títulos como 'A difficult game about climbing', 'Chained Together' e 'The Game of Sisyphus' funcionam no limite da frustração dos jogadores

Uma onda de novos videogames está canalizando a ansiedade como estética. Em "A difficult game about climbing", os jogadores devem escalar penhascos traiçoeiros. Já "Chained Together" coloca pessoas presas entre si num mundo repleto de obstáculos mortais.



"The Game of Sisyphus", apropriadamente batizado pelo mito grego, exige que os participantes rolem pedras morro acima por um tempo que parece infinito.

Nesse gênero emergente, basta um deslize para que a pedra desça rolando ou o jogador seja atirado para o fundo da tela, forçando um reinício da escalada extenuante.

No entanto, esses jogos se tornaram megapopulares, produzindo uma enxurrada de vídeos no YouTube e entre os streamers da Twitch. Eles são viciantes, mas agonizantes. Vai além da raiva — é um novo nível de fúria que beira o masoquismo.

Brandon Loreti, um YouTuber conhecido como o Frustrated Gamer, que fez vídeos jogando "A difficult game about climbing", diz que o jogo é tão difícil que o deixou fisicamente doente.



Ele passou mais de duas horas falhando em conseguir um salto especialmente difícil: "A sala parecia girar porque eu estava olhando para a tela muito de perto. Senti como se estivesse ficando enjoado".

Para Loreti, esses jogos irritantes são tão emocionantes de assistir porque cada micromovimento parece ter consequência: "As apostas são tão altas, especialmente quanto mais você avança no jogo. Para um streamer cujo vídeo pode durar horas, num pequeno erro ele pode perder todo o progresso."

'Perfeito para o streaming'

Esse gênero pode ser rastreado até "Getting over it with Bennett Foddy", um angustiante jogo de escalada lançado em 2017 e incluído em uma recente exposição do Museu de Arte Moderna sobre videogames e design interativo.



O sucesso de Foddy foi inspirado por "Sexy Hiking", um jogo pouco conhecido e cheio de falhas de 2002.

"Eu criei este jogo para um certo tipo de pessoa," diz Foddy na descrição do Steam para "Getting Over It", onde os jogadores o classificam como horror psicológico. "Para machucá-los."

Pontus Albrecht, o criador sueco de 35 anos de "A difficult game about climbing", disse que foi inspirado pelo tema da "raiva" descrito por Foddy, mas não queria que seu jogo fosse puramente irritante. Ele usou um motor de física realista para permitir mais estratégia na maneira como os jogadores podem atravessar o terreno.

Pode ser difícil comercializar jogos como um desenvolvedor solo, e Albrecht sabia que era crucial criar algo que provocasse reações intensas e inspirasse criadores de conteúdo a postar sobre isso online. "A difficult game about climbing" é perfeito para streaming porque é extremamente simples: Um homem tenta escalar uma montanha muito alta e cheia de musgo.

— Você tem que pensar em 'quão assistível é? Quão fácil é para alguém entender à primeira vista?' — diz Albrecht.

Embora alguns designers paguem influenciadores para jogarem seus títulos no lançamento, Albrecht diz que não fez isso. Mesmo assim, uma série de gamers populares como Markiplier e Ludwig Ahgren testaram o jogo, acumulando milhões de visualizações. Albrecht diz que assistir influenciadores falharem em seu jogo é tão angustiante quanto jogar.

— Eu sentia a dor deles, e não queria que caíssem mais. Me senti mal por ter feito o jogo tão punitivo em algumas áreas.

Destruindo amizades

Enquanto esses jogos parecem simples e diretos de longe, geram uma ampla variedade de conteúdo na internet.



Compilações de indignação mostram jogadores gritando e destruindo seu hardware após colapsos dramáticos. Clipes no TikTok trazem gritos estridentes e declaram que jogos como "Chained together" destróem amizades. Jogadores veteranos descobrem atalhos, dominando mecânicas para vencer em questão de minutos.

Loreti diz que jogos no gênero são bem-sucedidos quando estão equilibrados para serem árduos, mas não torturantes a ponto de a maioria das pessoas parar de jogar.

"Você consegue fazer progresso, consegue acreditar que pode chegar ao topo," ele disse. "Mas ao mesmo tempo, é tão difícil", diz Albrecht, para quem o drama de uma escalada quase impossível oferece uma alegoria da vida real.



"É uma luta interminável sem fim à vista. Quando a luta termina, bem, a próxima geração faz tudo de novo, e de novo e de novo."

Alguns jogadores, por fim, aceitaram a derrota. Loreti disse que desistiu de Um Jogo Difícil Sobre Escalada após o episódio de náusea, e a esposa de Albrecht, uma de suas primeiras testadoras, também deixou o jogo de lado.

"Não acho que ela tenha chegado à Selva, que é a segunda área do jogo," disse Albrecht, rindo. "Ela está comprometida a vencer o jogo um dia."

