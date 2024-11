A- A+

Artes Visuais Oficina Francisco Brennand: "Cosmo/Chão" é a nova exposição coletiva do museu Mostra reúne obras de 14 artistas, além de Francisco Brennand, colocando o legado do escultor pernambucano em diálogo com outras criações

Para celebrar o seu aniversário de 53 anos, a Oficina Francisco Brennand abre as portas para o público conhecer sua nova exposição coletiva. Na inauguração de “Cosmo/Chão”, que ocorre neste sábado, com visitação das 9h às 16h, o museu terá acesso gratuito e programação que inclui também feira gastronômica e DJs.

A proposta da mostra está alinhada à nova fase da instituição, que desde 2023 vem colocando a obra de Francisco Brennand - que morreu em 2019, aos 92 anos - em diálogo com outros artistas. São 14 nomes de diferentes regiões do Brasil, com estéticas distintas e pertencentes a diversas gerações, dividindo espaço com as criações de um dos maiores nomes das artes visuais em Pernambuco.

Cerca de 90 obras compõem a exposição, que ocupa o espaço expositivo da Accademia e áreas ao ar livre da Oficina. Um dos jardins da propriedade e o emblemático Lago das Sombras, localizado na entrada externa da instituição, estão entre as ambientações da mostra, que permanecerá em cartaz até o segundo semestre de 2025.

Carregada de ineditismo, a mostra traz artistas que expõem pela primeira vez na Oficina Francisco Brennand. Alguns deles nunca apresentaram suas obras no Recife antes, mas também há nomes bem conhecidos da cena local, como Cristiano Lenhardt, Christina Machado e Tiago Amorim.

Completam a lista de artistas com peças na exposição Advânio Lessa (MG), Aislan Pankararu (PE), Castiel Vitorino Brasileiro (ES), Celeida Tostes (RJ), Ceramistas de Itamatatiua (MA), Conceição dos Bugres (RS), Cristiano Lenhardt, Christina Machado, Davi de Jesus do Nascimento (MG), Josi (MG), Mestre Guarany (BA), Thiago Martins de Melo (MA) e Solange Pessoa (MG).

Temas como identidade, espiritualidade e memória estão refletidos nas obras expostas. A ideia de “território” - segundo eixo do tripé conceitual que rege a Oficina desde 2021 - surge aqui não apenas como uma delimitação geográfica, mas como um campo de conexões e pactos que integram dimensões culturais, sociais e espirituais.

O conceito de escultura também ganha outra dimensão em “Cosmo/Chão”, reimaginando a visão tradicional dos objetos artísticos tridimensionais. A prática escultórica é entendida, portanto, como algo que abrange múltiplas dimensões e contextos, integrando materiais, instalações e até mesmo conceitos intangíveis como tempo e performance.

“Essa mostra é uma oportunidade de enxergarmos e sentirmos as energias que rondam essas criações escultóricas, seja na cerâmica ou em outros materiais, e que também estão presentes na Oficina, na obra de Brennand. Criando um diálogo que não é só harmônico, mas de ruptura e de embate”, afirma Olívia Mindêlo, gerente artística da Oficina e coordenadora geral da exposição.

A exposição explora também a relação do objeto com o espaço ao seu redor, muitas vezes interagindo diretamente com o ambiente, seja natural ou urbano. “Brennand pensou a escultura como símbolo, como lugar, como chave de ligação, como ativador do espaço público, e a própria Oficina com toda sua ecologia própria é uma escultura em si. É um trabalho que o tempo todo está profundamente conectado com os mistérios vitais, com a magia da terra, com o cosmos”, diz o curador Germano Dushá.

Além de Dushá, Gleyce Kelly Heitor assinam a curadoria de “Cosmo/Chão”, que conta com expografia assinada por Alberto Rheingantz. Essa é a terceira vez, em mais de cinco décadas, que o museu recebe uma exposição com peças de outros criadores. Antes da morte de Brennand, a Oficina - criada inicialmente para abrigar as criações de Brennand - foi transformada em instituto cultural sem fins lucrativos, possibilitando novas conexões entre o legado do artista pernambucano e outras práticas artísticas contemporâneas.

Serviço:

Abertura da exposição “Cosmo/Chão”

Quando: neste sábado, das 9h às 16h

Onde: Oficina Francisco Brennand - Propriedade Santos Cosme e Damião, R. Diogo de Vasconcelos, s/n, Várzea

Entrada gratuita

Informações: (81) 2011-5466

Veja também

Artes Aéreas Espaço Entrelaços entra na rota do Festival Nacional de Circo; saiba mais