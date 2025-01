A- A+

MÚSICA Padre Fábio de Melo: novo espetáculo "Este Sou Eu" chega em maio ao Teatro Guararapes Os ingressos para o novo espetáuclo do Padre Fábio de Melo já estão à venda na bilheteria do teatro ou através do site Cecon Tickts

O Padre Fábio de Melo retorna aos palcos com o emocionante espetáculo "Este Sou Eu", no qual apresenta músicas que abordam temas relacionados ao amor, fé, esperança, amizade e paz. Neste novo show exclusivo, o artista mescla palavras e canções, apresentando clássicos e sucessos autorais que marcaram seus 25 anos de carreira.

O espetáculo "Este Sou Eu" acontece no dia 1º de maio de 2025, às 20h, no Teatro Guararapes, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife. Os ingressos já estão à venda através do site Cecon Tickts ou na bilheteria do teatro. Os preços variam: Plateia A (R$ 250 / R$ 125 meia-entrada), Plateia B (R$ 200 / R$ 100 meia-entrada) e Balcão (R$ 180 / R$ 90 meia-entrada).



"Este Sou Eu"

O repertório do Padre Fábio de Melo incluirá canções emocionantes, como "Nas Asas do Senhor", "Onde Deus Possa me Ouvir", "Trem Bala", "Deus Cuida de Mim", "Tudo é do Pai", "Era uma Vez" e a inédita "Este Sou Eu".

A banda que o acompanhará Padre Fábio é composta por Rafael Maia (teclados e direção musical), Magoo (guitarra e violão), Daniel Ferrer (baixo), Roberto Marçal (bateria), Rômulo Santiago (trombone), Ricardo Abreu (trompete) e Thiago Rocha (saxofone e flauta).

Para garantir a meia-entrada, é necessário apresentar documentos específicos, como a Carteira de Identificação Estudantil (CIE) para estudantes, Cartão do Benefício de Prestação Continuada (BPC) ou avaliação biopsicossocial para pessoas com deficiência, ID Jovem para jovens de baixa renda (15 a 29 anos) e documento de identidade para idosos e menores de 12 anos.

Padre Fábio de Melo

O Padre Fábio de Melo, que já vendeu mais de 3 milhões de CDs e 3,5 milhões de livros, é também reconhecido como um dos maiores influenciadores digitais do Brasil, com quase 26 milhões de seguidores no Instagram.

