TELEVISÃO Por onde anda Ariadna, a primeira pessoa trans a participar do BBB Ela foi a primeira eliminada do BBB 11; em 2021, participou do 'No limite'

A cabeleireira Ariadna, carioca de Realengo, na Zona Oeste do Rio, pode ter tido uma jornada curta no BBB 11, exibido pela TV Globo em 2011. Foi a primeira eliminada da casa, não foi selecionada pelo público na repescagem da Casa de Vidro, mesmo assim está na lista de participantes mais importantes da história do reality show, cuja 25ª edição começa no dia 13 de janeiro. Ariadna foi a primeira pessoa trans a participar do programa. Na época, ela tinha 26 anos e tinha acabado de voltar da Itália. Se definiu como uma pessoa "simples, humilde", cujo sonho era "abrir um centro de estética".





Um dos destaques do segundo episódio da série documental " BBB: O Documentário - Mais que uma espiada", exibida na TV Globo nesta semana depois de "Mania de você", Ariadna hoje tem 40 anos e mora em Sidney, na Austrália. Ela é produtora de conteúdo adultos em plataformas como OnlyFans e Privacy.

No Instagram, onde tem 1 milhao de seguidores, costuma compartilhar conteúdo de viagens no quadro "Sem fronteira com Ariadna". Em 2021, ela foi uma das participantes do "No limite" e foi a terceira eliminada do reality show de sobrevivência.

Depois de Ariadna, a única outra mulher trans a participar do BBB foi a cantora Linn da Quebrada, na edição 22. Até a edição de 2024, nenhum homem trans havia sido selecionado para o principal reality show do país.

