Priscila Senna e MC Daniel são atrações confirmadas nos Ensaios da Anitta em Pernambuco

Anitta receberá Priscila Senna e MC Daniel, no seu próximo show em Pernambuco, neste sábado (22), no Centro de Convenções de Olinda, a partir das 15h.

Esta é segunda participação da eterna Musa no projeto Ensaios da Anitta aqui no Estado. Em 2023, Priscila Senna dividiu o palco com a cantora carioca e levantou o público com a letra de "Alvejante", entre outros hinos de sofrência.

O funkeiro paulista também não é novato no projeto pré-Carnaval de Anitta. Ano passado, MC Daniel botou o público pra dançar na sua apresentação.



Os Ensaios já se tornaram conhecidos pelo line up de convidados que a artista recebe no palco, contemplando diversos gêneros da música brasileira.

Como nos anos anteriores, o palco segue o formato de 360 graus e é montado em diferentes capitais do Brasil até o final de fevereiro.

