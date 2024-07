A- A+

CELEBRIDADES Quem é Evan Dando, líder dos Lemonheads e elogiado por Renato Russo Músico americano de 55 anos, que vem morar no Brasil com a namorada, faz shows com a banda em Belo Horizonte, Florianópolis e São Paulo

''Planejo morrer aí, poderia passar a minha vida inteira aí!'' Quem faz juras de amor ao Brasil é o cantor e compositor americano Evan Dando, de 55 anos, um dos maiores nomes do rock alternativo dos anos 1990, ídolo dos tempos áureos da MTV Brasil, à frente do grupo Lemonheads.

Conhecido por suas elétricas e melódicas canções de amor (mas muito também por um cover de “Mrs. Robinson”, de Simon & Garfunkel, tema do filme “A primeira noite de um homem”, que eles gravaram para encher um disco e que, a contragosto, virou hit), o grupo está volta para uma série de shows no Brasil — país do qual Evan acaba de se tornar residente por causa de um namoro com a videomaker Antônia Teixeira, filha do cantor e compositor Renato Teixeira.

— Eu e Antônia nos conhecemos em 1994 em Santos e nos dissemos olá. Saímos por alguns dias em 1997 e então, muitos anos depois, na época da Covid, ela estava nos Estados Unidos e eu, entediado no meu computador, pensei: “oh, sim, Antônia!”. Ela veio me visitar e eu estava tomando anfetaminas, cocaína e outras drogas, o dia inteiro, com alguns amigos que agora estão mortos ou na prisão. Ela me ajudou a me salvar — resume Evan, em entrevista por Zoom, nos Estados Unidos, ao lado de Antônia.

Os planos de Evan no país são os de comprar uma casa na Serra da Cantareira e de ficar por lá com Antônia — isso, além da gravação de um novo álbum dos Lemonheads com o produtor brasileiro Apolo 9 (será o primeiro disco de inéditas da banda desde 2006).

— O tio da minha namorada (Roberto de Oliveira, irmão de Renato Teixeira), ele era empresário. Ele levou Elis Regina e Tom Jobim para Los Angeles gravou um bocado de coisas com eles (no caso, Roberto filmou as gravações do LP “Elis e Tom”, de 1974, que em 2022 ele transformou no documentário “Só tinha de ser com você”) — conta Evan. — Fui à estreia do documentário e lá conheci o Apollo, porque o estúdio dele fica bem em frente ao cinema. Então foi ótimo, não tivemos que marcar nenhum encontro, acabamos de nos conhecer e ele disse “tudo bem, venha ao estúdio”.

''Hora de gravar''

Os Lemonheads, o músico esclarece, hoje são ele, o baixista Farley Glavin (“que está na banda há muito tempo, 15 anos ou algo assim”) e o baterista John Kent (“eu já tinha tocado com ele, o cara era do Radish, aquela banda do Ben Kweller”).

— Essa era a hora de gravar! Eu realmente não pensava que iria lançar um disco, mas finalmente muitas coisas aconteceram, e agora eu tenho essa mulher comigo, e isso é muito importante — diz Evan, que se apresenta esta sexta com a banda em Belo Horizonte (no Distrital), no sábado em Florianópolis (no John Bull) e dia 19 em São Paulo (no Cine Joia). — Adoro fazer rock’n’roll, quanto mais você envelhece, mais divertido fica, como você pode ver pelos Rolling Stones. Então, a menos que você esteja morrendo, você fará isso. Ou mesmo que você esteja morrendo!

Evan Dando conta que não demorou muito a perceber que seu sogro era um ídolo no Brasil.

— Foi logo que aprendi aquela música, “Romaria”. Bastou eu cantar o refrão no shopping que todo mundo ao meu redor começou a cantar junto. Todo mundo no Brasil conhece essa música! — anima-se. — Renato Teixeira é um personagem do tipo Bruce Springsteen ou Bob Dylan, ou até mais que isso. Ele é uma inspiração. Agora quero conhecer o legendário Almir Sater! Adoro aquela música “March forward” (“Tocando em frente”), que ele e o Renato cantam.

Hoje, o americano não economiza elogios à banda de rock Os Alquimistas, de Campo Grande,que conheceu em suas andanças pelo pantanal. E há alguns dias, escreveu no X (ex-Twitter), sobre uma entrevista em que Renato Russo dizia serem os Lemonheads uma das bandas que mais curtia naquele começo de anos 1990.

— Ainda não tive tempo de escutar bem as suas músicas, mas ouvi dizer que o Renato é ótimo. Todo mundo adora ele! — esclarece.

Nos shows brasileiros, os Lemoheads vão tocar, música a música, os dois álbuns de maior sucesso da banda: “It´s a shame about Ray”, de 1992, e “Come on feel the Lemonheads”, de 93. Um show que repetirão nos Estados Unidos, em turnê, ao longo dos meses de agosto e setembro. Evan Dando arrisca uma explicação para o fato de esses discos terem tantos apreciadores até hoje.

— Eles são meio quando você faz algo para ajudar a si mesmo e aquilo acaba ajudando outras pessoas. A busca pela minha própria alma ajudou outras pessoas a buscarem pelas suas. Foi incrivelmente catártico para mim compor algumas daquelas músicas — conta. — Eles são o resultado de uma coisa muito importante que aprendi quando estava no ensino médio: não tente fazer nada que não seja natural para você. Apenas faça e veja o que acontece.

